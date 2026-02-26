Schulbus-Unfall bei dichtem Nebel: Vier Kinder verletzt

Erbendorf - Bei einem Unfall auf der B22 im oberpfälzischen Landkreis Tirschenreuth sind am Donnerstag fünf Menschen verletzt worden, darunter vier Schulkinder.

Dichter Nebel führt in der Oberpfalz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und einem Auto. © NEWS5 / Roland Wellenhöfer

Ein 79-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Tirschenreuth übersah laut Polizeiangaben gegen 13.15 Uhr beim Einbiegen mit seinem Kleinbus in die Bundesstraße bei Erbendorf offenbar wegen dichten Nebels das von links kommende Auto eines 62-Jährigen aus dem Landkreis Tirschenreuth.

In dem Kleinbus befanden sich vier Schulkinder. Den Angaben zufolge erlitten sowohl die Kinder als auch der 62-Jährige leichte Verletzungen. Letzterer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 45.000 Euro.

Die Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.