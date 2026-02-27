Zwei Schwerverletzte nach Frontal-Kollision: Hubschrauber im Einsatz

Marktredwitz - Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind nach einem Frontalunfall mehrere Personen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Frontalunfall in Oberfranken sind am Freitagvormittag zwei Personen verletzt worden. © NEWS5 / Stephan Fricke

Laut Angaben ereignete sich der Unfall auf der B303 bei der Anschlussstelle Marktredwitz Mitte.

Zuerst wurde auch ein brennendes Auto gemeldet, was sich dann jedoch als falsch herausstellte.

"Bestätigt hat sich allerdings leider die schwerst eingeklemmte Person in einem der beteiligten PKWs", so Max Eichner, Einsatzleiter der Feuerwehr Marktredwitz.

Die Retter befreiten diese Person und übergaben sie dem Rettungsdienst. Eine weitere Person wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

Wie schwer die beiden Personen im Detail verletzt sind, konnte noch nicht abschließend mitgeteilt werden.