Regionalzug entgleist: Großeinsatz in Oberfranken

Selbitz - Am Freitagvormittag ist ein Regionalzug in Oberfranken entgleist. Die Zugführerin wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte sind am entgleisten Zug bei Selbitz im Einsatz. © NEWS5 / Stephan Fricke

Der RB 97 des Anbieters "agilis" sprang aus noch unklarer Ursache bei Selbitz im Landkreis Hof aus den Schienen, teilte die Polizei mit.

Die Zugführerin sei dabei leicht verletzt worden. An Board befanden sich zum Unglückszeitpunkt 14 Passagiere, die unverletzt blieben.

Da sich der Unfall am Bahnhof ereignete, konnten die Betroffenen schnell versorgt werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Die Bergung des Zuges dürfte nach ersten Erkenntnissen länger andauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.