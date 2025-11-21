Regionalzug entgleist: Großeinsatz in Oberfranken

Bei einem Unfall nahe Selbitz ist ein Regionalzug entgleist. Bis auf die Zugführerin gab es keine Verletzten.

Von Friederike Hauer

Selbitz - Am Freitagvormittag ist ein Regionalzug in Oberfranken entgleist. Die Zugführerin wurde leicht verletzt.

Rettungskräfte sind am entgleisten Zug bei Selbitz im Einsatz.
Rettungskräfte sind am entgleisten Zug bei Selbitz im Einsatz.

Der RB 97 des Anbieters "agilis" sprang aus noch unklarer Ursache bei Selbitz im Landkreis Hof aus den Schienen, teilte die Polizei mit.

Die Zugführerin sei dabei leicht verletzt worden. An Board befanden sich zum Unglückszeitpunkt 14 Passagiere, die unverletzt blieben.

Da sich der Unfall am Bahnhof ereignete, konnten die Betroffenen schnell versorgt werden. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Die Bergung des Zuges dürfte nach ersten Erkenntnissen länger andauern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

"Infolge einer Störung bei Selbitz kann bis auf Weiteres kein Zugverkehr zwischen Hof Hbf und Bad Steben stattfinden", teilte die agilis ihren Fahrgästen mit. Ein Einsatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

