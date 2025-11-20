Tödlicher Unfall in Oberbayern: Mann wird aus VW geschleudert und darunter begraben

Starnberg - Ein 29 Jahre alter Mann ist bei einem Autounfall im Landkreis Starnberg tödlich verletzt worden.

Im Landkreis Starnberg hat mangelnde Vorsicht im Auto für einen 29-Jährigen ein tödliches Ende genommen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein zweiter Fahrzeuginsasse im Alter von 24 Jahren überlebte den Unfall am Donnerstag gegen 15.15 Uhr schwer verletzt, wie die Polizeiinspektion Starnberg mitteilte.

Da keiner der beiden angeschnallt war, ist unklar, wer am Steuer des VW Fox saß.

Der Kleinwagen prallte auf der Straße zwischen Traubing und Garatshausen kurz vor dem Ortseingang frontal gegen die Böschung. "Nach ersten Erkenntnissen drehte sich der VW und traf wenige Meter weiter mit dem Heck erneut auf die Böschung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Seite zum Liegen", so die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer zu schnell unterwegs war.

Der 29-Jährige wurde herausgeschleudert und unter dem Wagen begraben. Ersthelfer zogen ihn hervor und versuchten, ihn wiederzubeleben, doch der kurz darauf eintreffende Notarzt stellte den Tod fest. Der 24-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.