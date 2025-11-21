Fahranfänger (†18) stirbt bei Unfall mit BMW

Plankenfels - Bei einem Unfall im Landkreis Bayreuth ist ein 18-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.

Der BMW wurde durch den Unfall völlig zerstört. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wie die Polizei berichtete, war der junge Mann am Freitag gegen 7.40 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße 2191 von Bayreuth in Richtung Hollfeld unterwegs.

Auf Höhe von Wadendorf kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Auto rutschte ins Bankett und krachte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum, so die Polizei.

Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle, sein BMW wurde völlig zerstört.

Am Morgen leitete die Feuerwehr aus Plankenfels den Verkehr um. Zur Ursache des Unfalls ermittelt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth wird die Arbeit von einem Sachverständigen unterstützt.