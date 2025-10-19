 1.019

Schwerer Unfall an Kreuzung: Drei Rettungshubschrauber im Einsatz!

Bei Lauterhofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall gekommen.

Von Benedikt Zinsmeister

Lauterhofen - Bei einem Unfall am Sonntagabend im bayerischen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz sind drei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt worden. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Der Seat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Der Seat überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.  © NEWS5 / Lars Haubne

Laut Polizeiangaben kam es gegen 18.20 Uhr bei Lauterhofen zu dem Crash. Demnach war ein 34-Jähriger mit seinem Ford samt Anhänger von Grafenbuch in Fahrtrichtung Reicheltshofen unterwegs.

Beim Überqueren der Staatsstraße 2236 übersah er offenbar einen von links kommenden Seat, an dessen Steuer eine 26-jährige Frau saß – es kam zum Zusammenstoß.

Der Seat, auf dessen Beifahrersitz eine 27-Jährige saß, wurde durch die enorme Wucht in ein angrenzendes Feld geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Beide Frauen wurden schwer verletzt.

Auch die 30-jährige Beifahrerin in dem Ford wurde schwer verletzt. Der 34-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Drei Rettungshubschrauber landeten an der Unfallstelle, um die Schwerverletzten in Kliniken zu fliegen.

Der Ford-Fahrer hatte den herannahenden Seat offenbar übersehen.
Der Ford-Fahrer hatte den herannahenden Seat offenbar übersehen.  © NEWS5 / Lars Haubner
Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.
Drei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.  © NEWS5 / Lars Haubner

Die Straße bleibt zur Unfallaufnahme voraussichtlich bis spät in die Nacht gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

Titelfoto: NEWS5 / Lars Haubne

