Drama in der Oberpfalz: Autofahrerin erfasst Kleinkind und Mann
Schmidmühlen - Schock in der Oberpfalz: In dem kleinen Markt Schmidmühlen hat sich am Freitag ein tragischer Unfall ereignet. Ein 62-jähriger Mann und ein drei Jahre altes Mädchen wurden dabei schwer verletzt.
Laut Polizeiangaben war eine 77-Jährige aus dem Landkreis Regensburg um kurz nach 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Hohenburger Straße ortsauswärts unterwegs.
Aus zunächst unklarer Ursache erfasste die Autofahrerin den Mann und das Kind, die auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung zu Fuß unterwegs waren.
Die beiden wurden nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Regensburg und Amberg gebracht. Die 77-Jährige blieb unverletzt.
Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.
Unfall in Schmidmühlen mit zwei Schwerverletzten: Mehrere Haushalte stundenlang ohne Strom
Bei dem Unfall wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Mehrere umliegende Gebäude hatten daher bis in die frühen Morgenstunden keinen Strom.
An dem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen laufen. Auch die Feuerwehren aus Schmidmühlen und Vilshofen waren im Einsatz.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)