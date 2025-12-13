Drama in der Oberpfalz: Autofahrerin erfasst Kleinkind und Mann

Schmidmühlen - Schock in der Oberpfalz: In dem kleinen Markt Schmidmühlen hat sich am Freitag ein tragischer Unfall ereignet. Ein 62-jähriger Mann und ein drei Jahre altes Mädchen wurden dabei schwer verletzt.

Das Kind und der Mann wurden schwer verletzt in Krankenhäuser nach Regensburg und Amberg gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa (Symbolfoto)

Laut Polizeiangaben war eine 77-Jährige aus dem Landkreis Regensburg um kurz nach 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Hohenburger Straße ortsauswärts unterwegs.

Aus zunächst unklarer Ursache erfasste die Autofahrerin den Mann und das Kind, die auf dem Gehweg in entgegengesetzter Richtung zu Fuß unterwegs waren.

Die beiden wurden nach einer Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser nach Regensburg und Amberg gebracht. Die 77-Jährige blieb unverletzt.

Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.