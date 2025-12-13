Unfallflucht auf drei Reifen und mit rund 2,3 Promille

Nach einem Unfall eilt ein Zeuge zu einem Auto, dem nun ein wichtiges Teil fehlt. Die Fahrerin denkt aber gar nicht ans Aussteigen: Funkensprühend flüchtet sie.

Von Daniel Wieland

Auerbach in der Oberpfalz - Mit nur drei Reifen und rund 2,3 Promille ist eine Autofahrerin nach einem Unfall im Landkreis Amberg-Sulzbach weitergefahren.

Die Polizei entdeckte die flüchtige Fahrerin einige Zeit nach dem Unfall unversehrt auf einem Parkplatz.  © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die 40-Jährige sei wegen ihres Alkoholpegels in einer Kurve von der Straße bei Auerbach in der Oberpfalz abgekommen, teilte die Polizei mit.

Ihr Wagen sei daraufhin gegen mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten geprallt. Ihr Vorderreifen sei dabei abgeflogen.

Ein Zeuge habe die Frau anschließend angesprochen, hieß es. Dass ihr Auto vorn auf der blanken Felge lag, störte sie offensichtlich nicht.

Die 40-Jährige gab den Angaben zufolge Gas. Etwas später fanden die Beamten die unversehrte Fahrerin auf einem Parkplatz.

Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,26 Promille. Ihr wurden der Führerschein sowie Blut abgenommen.

Die Frau muss sich demnächst wegen der Fahrerflucht, ihrer Alkoholisierung und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

