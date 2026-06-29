Tödlicher Motorrad-Unfall in Unterfranken: 16-jährige Fahrerin erliegt ihren Verletzungen

Triefenstein - Bei einem Unfall im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart erlitt am Sonntagabend die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads so schwere Verletzungen, dass sie noch in der Nacht im Krankenhaus verstarb.

Ein Rettungswagen brachte die 16-Jährige noch in eine Klinik. Dort erlag die Jugendliche aber ihren schweren Verletzungen. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Laut Polizei waren die Jugendliche und ein 17-Jähriger auf ihren Leichtkrafträdern vom Triefensteiner Ortsteil Homburg Richtung Bettingen unterwegs.

Dabei fuhr die 16-Jährige hinter dem anderen Jugendlichen her. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, sei sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidiert.

Die Jugendliche stürzte von ihrer Maschine und blieb mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf einer Schotterfläche neben der Straße liegen.