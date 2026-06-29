Tödlicher Motorrad-Unfall in Unterfranken: 16-jährige Fahrerin erliegt ihren Verletzungen
Triefenstein - Bei einem Unfall im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart erlitt am Sonntagabend die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrads so schwere Verletzungen, dass sie noch in der Nacht im Krankenhaus verstarb.
Laut Polizei waren die Jugendliche und ein 17-Jähriger auf ihren Leichtkrafträdern vom Triefensteiner Ortsteil Homburg Richtung Bettingen unterwegs.
Dabei fuhr die 16-Jährige hinter dem anderen Jugendlichen her. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, sei sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW Golf kollidiert.
Die Jugendliche stürzte von ihrer Maschine und blieb mit lebensbedrohlichen Verletzungen auf einer Schotterfläche neben der Straße liegen.
Die Jugendliche verstarb noch in der folgenden Nacht
Nach einer ersten Behandlung durch den herbeigerufenen Notarzt wurde die Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Dort sei die dann aber gestorben. Die Nachricht habe die Polizei kurz nach Mitternacht erreicht, sagte ein Sprecher.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa