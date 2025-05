Tödlicher Unfall: Fahrer wird aus Audi geschleudert und landet in Kläranlage

Igensdorf - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Forchheim kam ein 38-Jähriger am Dienstagabend ums Leben.

Alles in Kürze

Der Audi blieb völlig demoliert in einem Wassergraben an der Kläranlage liegen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 38-Jährige mit seinem Audi Q3 gegen 22 Uhr auf der Straße von Frohnhof nach Kleinsendelbach.

In der Rechtskurve auf Höhe der Kläranlage verlor er die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Der Audi krachte gegen einen Holzmast, überschlug sich und landete in einem Wassergraben. Der 38-Jährige wurde dabei aus dem Auto geschleudert und landete rund 15 Meter weiter auf dem Gelände der Kläranlage. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch am Unfallort an seinen Verletzungen.

Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zum Unfall kommen konnte, erklärte die Polizei.