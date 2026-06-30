Unter Drogen am Steuer: Mann verletzt zwei Personen und rennt zu Fuß davon

Senden - Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat ein 42 Jahre alter Autofahrer am Montag unter Drogeneinfluss mehrere Unfälle verursacht. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.

Ein 42 Jahre alter Autofahrer verursachte in Senden mehrere Unfälle. Zwei Frauen kamen verletzt in Krankenhäuser. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann auf der Trollingerstraße in Richtung Kemptener Straße unterwegs.

"Beim Abbiegen geriet er auf den Geh- und Radweg und erfasste mit der Front seines Autos das Vorderrad einer 17-jährigen Jugendlichen, die dort vorschriftsmäßig mit ihrem E-Scooter unterwegs war", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

Eine 16-Jährige, die ebenfalls mit einem E-Scooter fuhr, konnte durch einen Sprung zur Seite einen Crash verhindern. Der 42-Jährige fuhr einfach weiter.

"Im weiteren Verlauf fuhr er auf die Gegenfahrbahn und entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr, wo er mit dem Auto einer 26-jährigen Autofahrerin kollidierte."

Sein Auto war danach nicht mehr fahrbereit und er flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife stellte ihn aber kurz darauf in der Nähe.