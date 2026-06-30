Unter Drogen am Steuer: Mann verletzt zwei Personen und rennt zu Fuß davon
Senden - Im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm hat ein 42 Jahre alter Autofahrer am Montag unter Drogeneinfluss mehrere Unfälle verursacht. Zwei Frauen wurden dabei verletzt.
Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann auf der Trollingerstraße in Richtung Kemptener Straße unterwegs.
"Beim Abbiegen geriet er auf den Geh- und Radweg und erfasste mit der Front seines Autos das Vorderrad einer 17-jährigen Jugendlichen, die dort vorschriftsmäßig mit ihrem E-Scooter unterwegs war", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.
Eine 16-Jährige, die ebenfalls mit einem E-Scooter fuhr, konnte durch einen Sprung zur Seite einen Crash verhindern. Der 42-Jährige fuhr einfach weiter.
"Im weiteren Verlauf fuhr er auf die Gegenfahrbahn und entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr, wo er mit dem Auto einer 26-jährigen Autofahrerin kollidierte."
Sein Auto war danach nicht mehr fahrbereit und er flüchtete zu Fuß. Eine Polizeistreife stellte ihn aber kurz darauf in der Nähe.
Kein Lappen, aber Drogen intus
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keinen Führerschein besaß. Die Beamten fanden bei ihm außerdem Amphetamin und verschreibungspflichtige Medikamente. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.
Die 17-Jährige erlitt Schürfwunden und kam in ein Krankenhaus. Auch die 26 Jahre alte Autofahrerin wurde wegen Schulterschmerzen in eine Klinik gebracht. Die 16-Jährige blieb unverletzt, der Unfallverursacher erlitt leichte Kratzwunden.
Gegen den Mann laufen nun Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden von etwa 18.200 Euro.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa