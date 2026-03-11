Züge kollidieren in Bayreuth: Bahnhof gesperrt, acht Verletzte
Bayreuth - Bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Bayreuth gab es mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.
Der Zugverkehr am Bahnhof wurde am Mittwochabend komplett eingestellt.
Ersten Informationen der Bundespolizei zufolge sind zwei Regionalzüge bei der Einfahrt in den Bahnhof kollidiert. Einer der Agilis-Züge war dabei mit 13 Passagieren unterwegs, der anderen bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
Acht Menschen sind verletzt, so die Bundespolizei. Ein Schwerverletzer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vier der Betroffenen wurden mittelschwer verletzt, drei Menschen leicht.
Rund 100 bis 150 Menschen strandeten am Abend zunächst in Bayreuth.
Agilis-Züge krachen bei Einfahrt ineinander: Polizei ermittelt in Bayreuth
Die Polizei muss nun klären, ob der Lokführer des rangierenden Zugs seinen einfahrenden Kollegen übersehen haben könnte. Ein Agilis-Sprecher in Regensburg sagte: "Wir tragen zur Aufklärung bei, was wir können."
Die Deutsche Bahn meldete zahlreiche Ausfälle und Verzögerungen im Fahrplanablauf in Oberfranken, die den Raum Bayreuth betreffen. Fahrgäste sollen, wenn möglich auf alternative Routen ausweichen, ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
Erstmeldung 20.03 Uhr, zuletzt aktualisiert 21.55 Uhr
Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach