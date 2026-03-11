Züge kollidieren in Bayreuth: Bahnhof gesperrt, acht Verletzte

Bayreuth - Bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Bayreuth gab es mehrere Verletzte, darunter ein Schwerverletzter.

Zwei Regionalzüge sind in Bayreuth kollidiert. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Zugverkehr am Bahnhof wurde am Mittwochabend komplett eingestellt.

Ersten Informationen der Bundespolizei zufolge sind zwei Regionalzüge bei der Einfahrt in den Bahnhof kollidiert. Einer der Agilis-Züge war dabei mit 13 Passagieren unterwegs, der anderen bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Acht Menschen sind verletzt, so die Bundespolizei. Ein Schwerverletzer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vier der Betroffenen wurden mittelschwer verletzt, drei Menschen leicht.

Rund 100 bis 150 Menschen strandeten am Abend zunächst in Bayreuth.