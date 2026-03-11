So eine Sch***e: Traktor-Anhänger kippt um, Gülle-Sturzbach ergießt sich über die Straße

Ochsenfurt - Riesensauerei im unterfränkischen Ochsenfurt: Der Anhänger eines Traktors ist umgekippt und Tausende Liter Gülle ergossen sich über die Straße.

Wohl wegen eines Fahrfehlers war der mit Gülle beladene Anhänger beim Abbiegen umgekippt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Für die Unfallaufnahme, das Abschleppen des Anhängers sowie vor allem die Reinigung der Fahrbahn musste die Uffenheimer Straße für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch sagte, war der Unfall bereits am Montagabend passiert. Gegen 19.20 Uhr war der 29 Jahre alte Fahrer mit dem Gespann von der Kniebreche nach rechts auf die Uffenheimer Straße abgebogen.

Vermutlich wegen eines Fahrfehlers des 29-Jährigen sei der Anhänger umgekippt und etwa 8000 Liter Gülle liefen aus. Der Fahrer blieb laut Polizei bei dem Unfall unverletzt.