Züge kollidieren in Bayreuth: Bahnhof gesperrt, mehrere Verletzte

Bayreuth - Bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Bayreuth gab es mehrere Verletzte.

Zwei Regionalzüge sind in Bayreuth kollidiert. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Zugverkehr am Bahnhof wurde am Mittwochabend komplett eingestellt.

Ersten Informationen der Bundespolizei zufolge sind zwei Regionalzüge bei der Einfahrt in den Bahnhof kollidiert. Einer der Agilis-Züge war dabei regulär mir Passagieren unterwegs, der anderen bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Großteil der Verletzten sei leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten viele Schürfungen und Prellungen. "Nach derzeitigem Stand haben wir einen Schwerverletzten, vier mittelschwer Verletzte und zehn Leichtverletzte", erklärte der Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes, Thomas Janovsky, am Abend gegenüber News5.