Züge kollidieren in Bayreuth: Bahnhof gesperrt, mehrere Verletzte

Bei einem Unfall am Bahnhof in Bayreuth sind zwei Züge kollidiert. Mehrere Menschen wurden verletzte, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Von Friederike Hauer

Bayreuth - Bei einem Unfall am Hauptbahnhof in Bayreuth gab es mehrere Verletzte.

Zwei Regionalzüge sind in Bayreuth kollidiert.  © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Der Zugverkehr am Bahnhof wurde am Mittwochabend komplett eingestellt.

Ersten Informationen der Bundespolizei zufolge sind zwei Regionalzüge bei der Einfahrt in den Bahnhof kollidiert. Einer der Agilis-Züge war dabei regulär mir Passagieren unterwegs, der anderen bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Der Großteil der Verletzten sei leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten viele Schürfungen und Prellungen. "Nach derzeitigem Stand haben wir einen Schwerverletzten, vier mittelschwer Verletzte und zehn Leichtverletzte", erklärte der Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes, Thomas Janovsky, am Abend gegenüber News5.

Der Rettungsdienst steht an einem Bahnsteig in Bayreuth.  © NEWS5 / Stephan Fricke
Zahlreiche Einsatzkräfte stehen vor dem Bahnhof in Bayreuth bereit.  © NEWS5 / Stephan Fricke

Die Deutsche Bahn meldete zahlreiche Ausfälle und Verzögerungen im Fahrplanablauf in Oberfranken, die den Raum Bayreuth betreffen. Fahrgäste sollen, wenn möglich auf alternative Routen ausweichen, ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Erstmeldung 20.03 Uhr, zuletzt aktualisiert 20.32 Uhr

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach

