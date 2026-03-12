Züge krachen an Bahnhof ineinander: Acht Verletzte, Verkehr massiv beeinträchtigt
Bayreuth - Schockierender Vorfall in Bayreuth: Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Zügen am Hauptbahnhof sind acht Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer.
Der Zugverkehr am Bahnhof wurde am Mittwochabend komplett eingestellt. Rund 100 bis 150 Menschen strandeten am Abend zunächst in Bayreuth. Das Bahnunternehmen Agilis und die Deutsche Bahn ließen Ersatzbusse fahren.
Laut Angaben der Bundespolizei kollidierten am Mittwoch gegen 18.45 Uhr zwei Regionalzüge von Agilis bei der Einfahrt in den Bahnhof. Einer der Züge wollte dabei mit 13 Passagieren in den Bahnhof einfahren, der andere war bei einer Rangierfahrt ohne Fahrgäste zum Betanken unterwegs.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort: Bundes- und Landespolizei, medizinisches Personal, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk.
Acht Menschen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt, so die Bundespolizei. Ein Schwerverletzer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vier der Betroffenen wurden mittelschwer verletzt, drei Menschen leicht. Unter den Verletzten befand sich auch der Triebfahrzeugführer des rangierenden Zugs.
Die Ermittlungen zur Unfallursache wurde noch am Abend aufgenommen.
Agilis-Züge krachen bei Einfahrt ineinander: Hat Lokführer andere Bahn übersehen?
Die Polizei muss nun klären, ob der Lokführer des rangierenden Zugs seinen einfahrenden Kollegen übersehen haben könnte. Ein Agilis-Sprecher in Regensburg sagte: "Wir tragen zur Aufklärung bei, was wir können."
Die Deutsche Bahn meldete zahlreiche Ausfälle und Verzögerungen im Fahrplanablauf in Oberfranken, die den Raum Bayreuth betreffen. Am Donnerstagmorgen gab es keine größeren Behinderungen mehr.
Die kollidierten Züge stünden weiterhin am Hauptbahnhof, blockierten allerdings nicht mehr die Gleise
Nach Angaben der Deutschen Bahn kann es am Morgen zum Betriebsbeginn noch zu vereinzelten Zugausfällen kommen, etwa auf der Linie RE32 zwischen Bayreuth Hauptbahnhof und Pegnitz.
Erstmeldung vom 11. März um 20.03 Uhr, zuletzt aktualisiert am 12. März gegen 6.33 Uhr.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa