Unwetter über Bayern: Blitzschlag und volle Unterführung

Zirndorf - Unwetter haben in Bayern am Abend und in der Nacht mancherorts Schäden verursacht. Verletzte meldeten die Polizeipräsidien zunächst nicht.

Bei Gewitter schlugen in Bayern auch mehrfach Blitze in Wohnhäuser ein. (Archivfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Im mittelfränkischen Zirndorf (Landkreis Fürth) lief eine Unterführung mit Wasser voll. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Autos dort. Zwei Wagen seien wohl geborgen worden, eines sei aber stecken geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Beamte sperrten die Unterführung mit dem Auto die ganze Nacht.

In Niederbayern schlugen zwei Blitze in ein Wohnhaus ein. Dadurch sei eine Solaranlage auf dem Dach in Brand geraten, so die Polizei. Demnach entstand ein Schaden von ungefähr 150.000 Euro. Es gab keine Verletzten, aber der Dachstuhl sei ausgebrannt.

In Auerbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) traf ein Blitz einen Kamin. Es seien allerdings nur Ziegel abgefallen.

In Georgenberg und Altenstadt an der Waldnaab (Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab) fiel jeweils ein großer Baum auf eine Straße. Die Einsatzkräfte brauchten einen Kran, um die Bäume zu bergen.