So häufig werden Politiker Opfer von Gewalt: "Angriff auf Demokratie selbst"

München - In Bayern sind 2025 weniger Amts- und Mandatsträger Opfer von Straftaten geworden als in den Jahren zuvor.

Bei verbalen Attacken hört es nicht auf: Vergangenes Jahr gab es 24 Gewaltdelikte gegen Politiker. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Mit 681 registrierten Delikten – etwa Beleidigungen, Körperverletzungen oder Nötigungen – lag die Zahl nicht nur deutlich unter dem Wert von 2024 (886), sondern erstmals auch wieder auf dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. 2020 waren 703 Delikte gezählt worden. Zum Vergleich: 2021 waren es 1575, 2022 genau 1081 und 2023 exakt 1013 Taten gewesen.

Die auf Anfrage der Grünen im Landtag vom bayerischen Innenministerium zusammengestellte Statistik gibt aber dennoch weiterhin Grund zur Sorge – so gab es im vergangenen Jahr 24 Gewaltdelikte.

Sieben Fälle davon endeten mit einer rechtskräftigen Verurteilung oder einem Strafbefehl. Konkret handelte es sich dabei um 19 Erpressungen, vier Körperverletzungsdelikte sowie um eine Brandstiftung. Auch hier hatte es in der Vergangenheit deutlich mehr entsprechende Vorfälle gegeben. Neben Politikern zählen auch Richter, Staatsanwälte und Gerichtsvollzieher zu den betroffenen Amtsträgern.

Trauriger Spitzenreiter unter den Delikten ist die Verleumdung von Politikern (210), aber auch Beleidigung (117), Sachbeschädigungen (89), Nötigung und Bedrohung (74) sowie die Billigung von Straftaten (35) und Volksverhetzung (26) finden sich häufig in der Statistik wieder.