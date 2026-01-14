Verstörender Angriff auf Frau in Regensburg: Polizei sucht Sex-Täter mit Geldprämie

Regensburg - Nach einer versuchten Vergewaltigung in der Regensburger Innenstadt Anfang Januar laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Jetzt setzen die Ermittler auf die Hilfe der Bevölkerung – und loben 3000 Euro Belohnung aus.

In der Regensburger Innenstadt ist es Anfang des Jahres zu einem schockierenden Übergriff auf eine 43-jährige Frau gekommen. (Archivbild) © Armin Weigel/dpa

Gemeinsam haben das Bayerische Landeskriminalamt und die Kriminalpolizei Regensburg die Prämie in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg ausgelobt, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten.

Die Tat: Am 2. Januar gegen 2.30 Uhr wurde eine 43-jährige Frau in der Weingasse von zwei Männern angesprochen. Kurz darauf hielten sie die Frau fest, schlugen ihr unter anderem ins Gesicht und versuchten, sie zu vergewaltigen.

"Aufgrund ihrer massiven Gegenwehr, durch die einer der beiden Täter eine blutende Gesichtsverletzung davontrug, ließen die Männer von ihr ab und flüchteten in unbekannte Richtung", so die Polizei. Die 43-Jährige wurde unter anderem im Gesicht verletzt.

Zunächst gerieten andere Tatverdächtige ins Visier der Ermittler, doch diese Spur ist inzwischen vom Tisch. Die kriminaltechnische Auswertung der gesicherten DNA-Spuren ergab eindeutig, dass sie nicht von den festgenommenen Männern stammen. Die Haftbefehle gegen sie wurden daher aufgehoben.

Für die Polizei ist damit klar: Die Täter sind weiterhin unbekannt und auf freiem Fuß. Die Ermittler hoffen nun auf neue Hinweise aus der Bevölkerung, um das Gewaltverbrechen aufzuklären und die Verantwortlichen zu fassen.