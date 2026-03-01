Endometriose: So viele Frauen sind wirklich betroffen

München - Nach Angaben des Gesundheitsministeriums leiden in Bayern Schätzungen zufolge bis zu 460.000 Frauen an Endometriose.

Viele Betroffene der Unterleibserkrankung Endometriose leiden unter starken Symptomen und damit verbundenen Einschränkungen im Alltag. © Annette Riedl/dpa

Diese Zahl ergebe sich auf Grundlage von Studien, denen zufolge 10 bis 15 Prozent der Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter an der Krankheit leiden, teilte das Ministerium anlässlich des "Endometriose Awareness Month" im März mit.

2023 seien in Bayern 35.500 gesetzlich versicherte Mädchen und Frauen wegen der Diagnose ambulant behandelt worden. Daher fördere Bayern die Forschung zur früheren Diagnose der chronischen Unterleibserkrankung mit rund drei Millionen Euro, wie Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) erklärte.

Die gynäkologische Erkrankung ist eine der häufigsten bei Frauen. Gewebe der Gebärmutterschleimhaut siedelt sich dabei im Bauchraum oder in der Gebärmutterwand an. Folgen sind häufig starke, krampfartige Schmerzen im Unterleib. Auch ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Symptom.

Doch in vielen Fällen werde Endometriose erst spät erkannt.