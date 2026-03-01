Endometriose: So viele Frauen sind wirklich betroffen
Von Rebecca Preuß
München - Nach Angaben des Gesundheitsministeriums leiden in Bayern Schätzungen zufolge bis zu 460.000 Frauen an Endometriose.
Diese Zahl ergebe sich auf Grundlage von Studien, denen zufolge 10 bis 15 Prozent der Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter an der Krankheit leiden, teilte das Ministerium anlässlich des "Endometriose Awareness Month" im März mit.
2023 seien in Bayern 35.500 gesetzlich versicherte Mädchen und Frauen wegen der Diagnose ambulant behandelt worden. Daher fördere Bayern die Forschung zur früheren Diagnose der chronischen Unterleibserkrankung mit rund drei Millionen Euro, wie Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (40, CSU) erklärte.
Die gynäkologische Erkrankung ist eine der häufigsten bei Frauen. Gewebe der Gebärmutterschleimhaut siedelt sich dabei im Bauchraum oder in der Gebärmutterwand an. Folgen sind häufig starke, krampfartige Schmerzen im Unterleib. Auch ungewollte Kinderlosigkeit ist ein Symptom.
Doch in vielen Fällen werde Endometriose erst spät erkannt.
"Fast ein Jahrzehnt voller Unsicherheit": So lange müssen Frauen auf eine Diagnose warten
Die Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V. informiert Betroffene und Angehörige, berät kostenlos per Telefon oder vor Ort, vermittelt Selbsthilfegruppen und spezialisierte Einrichtungen. Zur individuellen Unterstützung und Begleitung mit der Diagnose Endometriose können sich Betroffene die kostenlose Endo-App herunterladen.
"Sehr starke Regelschmerzen oder Unterleibsbeschwerden werden zu oft als "normal" abgetan oder nicht richtig eingeordnet", so Gerlach. Bis zur Diagnose vergingen durchschnittlich sechs bis zehn Jahre: "Für viele Frauen bedeutet das fast ein Jahrzehnt voller Unsicherheit."
Der Freistaat unterstütze daher das Projekt EndoKI (Endometriose und Künstliche Intelligenz), eine Zusammenarbeit mehrerer bayerischer Universitäten und -kliniken.
In Erlangen, Nürnberg, Würzburg und München forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, mit Hilfe künstlicher Intelligenz Endometriose-Herde präziser zu erkennen und Behandlungen besser zu planen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa