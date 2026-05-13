Newcastle-Krankheit in Mastbetrieb ausgebrochen: Alle Tiere getötet

Mühldorf am Inn - In einem Masthähnchenbetrieb in Oberbergkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn) ist die für Vögel hoch ansteckende Newcastle-Krankheit ausgebrochen.

Um einen Betrieb im Kreis Mühldorf wurde eine Schutzzone eingerichtet. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Um den betroffenen Betrieb sei eine Schutzzone im Radius von mindestens drei Kilometern errichtet worden, teilte das Landratsamt in Mühldorf mit.

Der gesamte Tierbestand sei getötet worden. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks handelte es sich um etwa 10.000 Tiere.

In der Region war es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Ausbrüchen der Newcastle-Krankheit und damit verbundenen Keulungen von Tieren gekommen.