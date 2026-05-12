Schlagerwelt in Trauer: Relax-Gründer und Leadsänger Peter Volkmann (†74) ist tot

Schweinfurt - Traurige Nachrichten in der Schlager-Welt: Der Gründer und ehemalige Leadsänger der Band Relax, Peter Volkmann (†74), ist gestorben. Das bestätigte seine Familie dem Bayerischen Rundfunk.

Peter Volkmann (†74) ist tot. © IMAGO / Scherf

Die Band wurde in den 1980er Jahren mit ihren Hits in bairischer Mundart auch überregional bekannt. Zu den bekanntesten Liedern, die Volkmann sang, zählen unter anderem "Weil i di mog", "A weißes Blatt’l Papier", "Marie" und "Heut’ geh’ ma net hoam".

Auf Facebook meldeten sich auch die ehemaligen Bandkollegen zum Tod ihres Leadsängers. "Mit dem Tod verliert man vieles – aber nie die verbrachte Zeit", beginnen die Mitglieder ihren Abschiedstext. "Leider hat unser ehemaliger langjähriger Leadsänger Peter Volkmann nun seine Bühne des Lebens verlassen."

Weiter erinnert die frühere Band an die besondere Rolle von Volkmann: "Gerade in den 80er Jahren prägte seine Stimme die Musik von Relax und trug zum aufsteigenden Erfolg der Band bei", so die Musiker.

Gleichzeitig blicken sie auch auf schwierige Phasen zurück. Immer wieder habe es "gesundheitliche Rückschläge" gegeben, die den 74-Jährigen zu längeren Auszeiten gezwungen hätten, heißt es weiter.