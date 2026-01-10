Wenige Monate nach Eröffnung: Waldkindergarten in Oberbayern geht in Flammen auf

Egweil - Eine Tragödie für die betroffenen Familien und Erzieher! Erst im September letzten Jahres hatte der Waldkindergarten in der kleinen Gemeinde Egweil im oberbayerischen Landkreis Eichstätt seinen Betrieb aufgenommen, nun ist die Einrichtung vollständig abgebrannt.

Der Waldkindergarten wurde durch das Feuer vollständig zerstört. © Vifogra / Felix Kirberg

Laut Angaben der Polizei entdeckte eine Familie bei einem Spaziergang zufällig das Feuer und alarmierte um kurz nach 16 Uhr die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Waldkindergarten bereits in Vollbrand.

Umgehend wurden laut Angaben der Feuerwehr weitere Kräfte nachalarmiert. Da die Einrichtung abgelegen in einem Wald liegt, musste die Feuerwehr einen Pendelverkehr mit mehreren Löschzügen einrichten, um Wasser zum Einsatzort zu transportieren. Darauf war die örtliche Feuerwehr bereits vorbereitet.

Der Brand konnte schließlich gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf den Wald verhindert werden. Das Gebäude, ein Holzbalkenbau, wurde allerdings komplett zerstört und muss wohl abgerissen werden.

Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich keine Menschen in dem Gebäude. Verletzt wurde niemand.