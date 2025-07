Bayerns Wirtschaft rutscht ab: Insolvenzen und Arbeitslosigkeit auf Höchststand

Nürnberg/Fürth - Arbeitslosigkeit und Insolvenzen in Bayern haben in der Dauerkrise der deutschen Wirtschaft ihren Höchststand seit Jahren erreicht.

Alles in Kürze

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit bereiten Sorgen. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Zahl der Arbeitslosen war im Juli so hoch wie seit 18 Jahren nicht mehr, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. So waren im Juli 312.024 Menschen arbeitslos gemeldet, 11,7 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Nach Angaben des Statistischen Landesamts in Fürth erreichten die Insolvenzen ihren höchsten Stand seit der zweiten Jahreshälfte 2015. Von Anfang Januar bis Ende Juni 2025 meldeten 1671 Unternehmen Insolvenz an, 7,7 Prozent mehr als im Halbjahr zuvor.

Die Pleite ihrer jeweiligen Arbeitgeber traf insgesamt 14.109 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das waren rund 2000 weniger als im Halbjahr zuvor.

Die Arbeitslosenquote im Freistaat stieg im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Im direkten Vergleich zum Juni erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen demnach um 2,1 Prozent, die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte. Markus Schmitz, der Chef der Regionaldirektion, wertete das als saisonüblichen Anstieg.