25 Jahre Kampf gegen Berliner Zigaretten-Mafia: Ermittler ziehen Bilanz

Berlin - Vor 25 Jahren eskalierte in Berlin der Kampf um die Vorherrschaft im illegalen Zigarettenhandel. Eine neue Ermittlungsgruppe wurde gegründet. Zum Jubiläum ziehen die Ermittler Bilanz.

Bei der Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels arbeiten Zoll und Polizei in Berlin Hand in Hand. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

In der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigaretten (GE Zig) schlossen sich im Jahr 1999 erstmals - und bis heute in Deutschland einzigartig - Beamte von Landespolizei und Zoll zusammen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Das Ziel: Gemeinsam gegen die blutigen Auseinandersetzungen im Bereich des Straßenhandels mit unversteuerten Zigaretten im Osten der Hauptstadt vorzugehen.

Vietnamesische Gruppen hatten diesen damals mit massiver Gewalt unter sich aufgeteilt und schreckten dabei selbst vor Mord nicht zurück. Doch dem Zigarettenkrieg ein schnelles Ende zu setzten, gestaltete sich schwierig.

Nicht zuletzt aufgrund von Zuständigkeitsfragen: Während der Zoll sich um die geschmuggelte Ware kümmerte, lagen damit zusammenhängende Verbrechen wie Mord, Raub und Betrug im Aufgabenbereich der Polizei.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigaretten sollte daher Abhilfe schaffen, Kompetenzen bündeln und zusammenhängende Ermittlungsverfahren zusammenführen.