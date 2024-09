Achtung, Autofahrer: Hier gibt es Sperrungen und Umleitungen am Marathon-Wochenende

Berlin - Der 50. Berliner Marathonlauf an diesem Wochenende führt zu umfangreichen Absperrungen, Straßensperrungen und Umleitungen in weiten Teilen der Hauptstadt.

Die Strecke führt über die letzten fünf Kilometer der eigentlichen Marathonstrecke. Ebenfalls am Samstag gehen die Skater und die Mini-Marathonläufer an den Start.

Den Auftakt bilden bereits am Samstag laut Veranstalter etwa 10.000 Läufer beim neuen Lauf "R5K".

Die Handbiker und Rollstuhlfahrer starten Sonntagmorgen. Danach gehen die rund 58.000 Läufer an den Start und laufen bis zum Nachmittag.

Die Veranstalter erwarten eigenen Angaben zufolge so viele Teilnehmer wie nie zuvor: mehr als 80.000 Läufer, Rollstuhlathleten, Handbiker und Skater aus 161 Nationen.

Wegen der zahlreichen Straßensperrungen werden auch Straßenbahnen nicht wie gewohnt fahren. (Symbolbild) © Carsten Koall/dpa

Bereits seit vergangenem Freitag ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor für Autos nicht mehr befahrbar. Ab Montag erfolgten weitere Sperrungen rund um die Strecke in Mitte.

Die Marathonstrecke wird am Sonntag ab etwa 7.30 Uhr bis etwa 17.30 Uhr gesperrt, mit unterschiedlichen Zeiten für die Bezirke. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hat auf ihren Internetseiten detaillierte Informationen bekanntgegeben. Die Veranstalter haben Karten zu den Strecken veröffentlicht.



Die VIZ empfiehlt, auf die Stadtautobahn A100 auszuweichen, um die gesperrten Bereiche zu umfahren. Autofahrer können auch den Tiergartentunnel und den Tunnel am Adenauerplatz nutzen, um die Laufstrecken zu queren.

Der Fahrradverkehr wird laut VIZ entlang der gesamten Strecke aufrechterhalten, jedoch ist eigenmächtiges Mitfahren auf dem abgesperrten Bereich streng untersagt.

Fußgänger und Radfahrer können die Straßenunterführungen der U-Bahnhöfe entlang der Strecke nutzen.

Wegen der zahlreichen Straßensperrungen während der Laufveranstaltungen werden auch nicht alle Busse und Straßenbahnen wie gewohnt fahren. Laut BVG müssen Busse und Straßenbahnen auf rund 40 Linien aufgrund von Straßensperrungen zeitweise ihre Routen ändern.

"Fahrgäste sollten sich am besten vorab informieren", hieß es von der BVG. Im Routenplaner auf BVG.de und in der FahrInfo-App seien alle Änderungen spätestens am Rennwochenende berücksichtigt.