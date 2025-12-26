Achtung, Autofahrer: Sperrungen zu Silvester rund ums Brandenburger Tor

Berlin - In Berlin sind rund ums Brandenburger Tor zu Silvester umfangreiche Verkehrseinschränkungen zu erwarten.

Am Brandenburger Tor ist in diesem Jahr eine Party mit DJ und Feuerwerk um Mitternacht geplant. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Unter anderem ist die Straße des 17. Juni ab Yitzhak-Rabin-Straße und die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße bereits ab Montag, 29. Dezember, 6 Uhr, für den Autoverkehr gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte.

Am Brandenburger Tor ist in diesem Jahr eine Party mit DJ und 20.000 Gästen unter dem Motto "Yeah26" inklusive Feuerwerk um Mitternacht geplant. Besucher der Veranstaltung sollten berücksichtigen, dass der S+U-Bahnhof Brandenburger Tor aus Sicherheitsgründen ab 16 Uhr geschlossen wird.

Je nach Umfang des Gästezustroms ist das den Angaben zufolge auch schon früher möglich. Die Sperrung wird voraussichtlich am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr wieder aufgehoben.

Die Straßensperrungen sollen voraussichtlich bis Freitag, 2. Januar, 18 Uhr, bestehen bleiben.