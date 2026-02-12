Achtung, Sprengung! Flutlichtmasten im Jahn-Sportpark fallen

Berlin - Im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg werden am Donnerstagvormittag zwei Flutlichtmasten gesprengt. Rund um das Gelände gilt in dieser Zeit ein Sicherheitsbereich. Was Anwohnerinnen und Anwohner jetzt wissen sollten.

Im direkten Umfeld des Sportparks kann es am Donnerstagvormittag zu kurzzeitigen Straßensperrungen und Verkehrseinschränkungen kommen. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mitteilt, werden zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr die beiden östlichen Flutlichtmasten fachgerecht umgelegt.

Der eingerichtete Sicherheitsbereich umfasst das gesamte Gelände des Sportparks, einschließlich der Max-Schmeling-Halle sowie Teile des Mauerparks. Anwohnerinnen und Anwohner können während der Arbeiten in ihren Wohnungen bleiben.

Um Gefahren durch möglichen Splitterflug auszuschließen, werden Absperrungen eingerichtet.

Die Sprengung wird durch akustische Signale angekündigt: Ein langer Ton signalisiert die Räumung der Gefahrenzone, zwei kurze Töne kündigen die unmittelbar bevorstehende Sprengung an, drei kurze Töne markieren das Ende der Maßnahme.