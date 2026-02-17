Alle wollen in den Osten: Berlin wächst – doch der Westen bleibt zurück

Die Hauptstadt steuert auf die Vier-Millionen-Marke zu. Zum 31. Dezember 2025 waren 3.913.644 Menschen mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Die Hauptstadt steuert auf die Vier-Millionen-Marke zu. Zum 31. Dezember 2025 waren 3.913.644 Menschen mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet.

In Berlin boomt der Osten, während der Westen stagniert.
In Berlin boomt der Osten, während der Westen stagniert.  © Annette Riedl/dpa

16.500 mehr Menschen wohnen in Berlin als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt.

Doch das Wachstum ist ungleich verteilt. Während der Ostteil der Stadt um 0,9 Prozent zulegte, kam der Westen nur auf 0,1 Prozent. Besonders stark wuchs Treptow-Köpenick mit 5450 neuen Einwohnern (plus 1,8 Prozent). Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf verzeichneten dagegen leichte Verluste.

Ein wichtiger Treiber bleibt die Zuwanderung – allerdings deutlich abgeschwächt.

Berlin: Berliner Taxi-Boom gestoppt: Ein Jahr keine Neuzulassungen!
Berlin Berliner Taxi-Boom gestoppt: Ein Jahr keine Neuzulassungen!

2025 zogen nur noch 4541 Menschen aus dem Ausland neu nach Berlin, im Vorjahr waren es noch rund 25.500. Der Ausländeranteil blieb dennoch stabil bei 24,9 Prozent.

Berlin wächst da, wo gebaut wird

Die Karte zeigt die Veränderung der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Berlin im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr.
Die Karte zeigt die Veränderung der Einwohner mit Hauptwohnsitz in Berlin im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr.  © Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen

In einzelnen Kiezen zeigen sich extreme Entwicklungen: Der Landschaftspark Adlershof legte um 27,2 Prozent zu, auch Oberspree wuchs deutlich. Am Hauptbahnhof gewann die Heidestraße ebenfalls neue Bewohner. Dagegen schrumpfte der Bereich TXL in Tegel um mehr als die Hälfte.

Berlin wächst weiter – aber vor allem dort, wo neue Wohnungen entstehen und ganze Quartiere entwickelt werden. Wo gebaut wird, ziehen Menschen hin, wie das Beispiel Adlershof zeigt. Der Osten boomt, der Westen stagniert.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

Mehr zum Thema Berlin: