Alle wollen in den Osten: Berlin wächst – doch der Westen bleibt zurück

Berlin - Die Hauptstadt steuert auf die Vier-Millionen-Marke zu. Zum 31. Dezember 2025 waren 3.913.644 Menschen mit Hauptwohnsitz in Berlin gemeldet.

In Berlin boomt der Osten, während der Westen stagniert. © Annette Riedl/dpa

16.500 mehr Menschen wohnen in Berlin als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt.

Doch das Wachstum ist ungleich verteilt. Während der Ostteil der Stadt um 0,9 Prozent zulegte, kam der Westen nur auf 0,1 Prozent. Besonders stark wuchs Treptow-Köpenick mit 5450 neuen Einwohnern (plus 1,8 Prozent). Reinickendorf und Steglitz-Zehlendorf verzeichneten dagegen leichte Verluste.

Ein wichtiger Treiber bleibt die Zuwanderung – allerdings deutlich abgeschwächt.

2025 zogen nur noch 4541 Menschen aus dem Ausland neu nach Berlin, im Vorjahr waren es noch rund 25.500. Der Ausländeranteil blieb dennoch stabil bei 24,9 Prozent.