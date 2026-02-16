Ohne Einladung zur Berlinale: Influencer will sich reinschmuggeln
Berlin - Influencer und Radio-Moderator Thommy Berglmeir (25) ist dafür bekannt, sich auf große Events zu schleichen, für die er eigentlich keine Einladung hat.
Rund 41.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, um seine Aktionen zu sehen.
Im Oktober 2025 versuchte der selbsternannte bayerische "Lausbub", ins berühmte Käferzelt auf dem Münchener Oktoberfest zu gelangen- und flog raus. Jetzt versuchte er sein Glück bei der Eröffnung der 76. Berlinale.
Schon Tage vorher spähte Berglmeir laut eigenem Instagram-Reel das Gelände aus - mit Warnweste und Cap getarnt, um nicht aufzufallen. Tatsächlich gelangte der Moderator erstaunlich schnell durch einen der vorderen Eingänge in den Berlinale-Palast am Potsdamer Platz.
Kritisch wurde es am Eingang zum großen Saal: Als die Security nach seinem Ausweis fragte, konnte er keinen vorzeigen - und machte sich lieber aus dem Staub.
Sein Fazit am Vortag des Events: "Die verstehen auf jeden Fall keinen Spaß."
Ohne Ticket mitten im Vorführungssaal der Berliner Filmfestspiele
Am Eröffnungstag startete der Wahlmünchner den nächsten Versuch - diesmal im 800-Euro-Smoking, um als offizieller Gast durchzugehen. Tatsächlich gelang ihm der Einlass in den Veranstaltungssaal, wo er jedoch unter den streng reservierten Plätzen keinen Sitz fand.
Kurz darauf wies ihn ein Security-Mitarbeiter darauf hin, dass sein Name auf keiner Gästeliste stehe, und bat ihn, den Saal zu verlassen. Der Mitarbeiter entschuldigte sich laut Video für die Situation.
Enttäuscht verließ der Influencer den Berlinale-Palast - sein Fazit: "Der Security-Mann hat schon einen guten Job gemacht."
Auch wenn seine Challenge scheiterte, zeigt die Aktion, wie wichtig Sicherheitskontrollen bei Großveranstaltungen sind. Doch einen kleinen Sieg kann Berglmeir dennoch verbuchen - für einen kurzen Moment konnte er immerhin Berlinale-Luft schnuppern.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Screenshot/instagram/thommy.berglmeir