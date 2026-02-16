Ohne Einladung zur Berlinale: Influencer will sich reinschmuggeln

Berlin - Influencer und Radio-Moderator Thommy Berglmeir (25) ist dafür bekannt, sich auf große Events zu schleichen, für die er eigentlich keine Einladung hat.

Am Eröffnungsabend der Berlinale versuchte der Influencer Thommy Berglmeir, in den Berlinale-Palast zu gelangen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa, Screenshot/instagram/thommy.berglmeir

Rund 41.000 Menschen folgen ihm auf Instagram, um seine Aktionen zu sehen.

Im Oktober 2025 versuchte der selbsternannte bayerische "Lausbub", ins berühmte Käferzelt auf dem Münchener Oktoberfest zu gelangen- und flog raus. Jetzt versuchte er sein Glück bei der Eröffnung der 76. Berlinale.

Schon Tage vorher spähte Berglmeir laut eigenem Instagram-Reel das Gelände aus - mit Warnweste und Cap getarnt, um nicht aufzufallen. Tatsächlich gelangte der Moderator erstaunlich schnell durch einen der vorderen Eingänge in den Berlinale-Palast am Potsdamer Platz.

Kritisch wurde es am Eingang zum großen Saal: Als die Security nach seinem Ausweis fragte, konnte er keinen vorzeigen - und machte sich lieber aus dem Staub.

Sein Fazit am Vortag des Events: "Die verstehen auf jeden Fall keinen Spaß."