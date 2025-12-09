Amtlich: Dann bekommt Helmut Kohl seine eigene Straße

Berlin - Die vom Berliner Senat beschlossene Umbenennung der Hofjägerallee im Stadtteil Tiergarten in Helmut-Kohl-Allee wird zum 9. Mai 2026 wirksam.

Ehre, wem Ehre gebührt: für den verstorbenen Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) wird die Hofjägerallee umbenannt. © Fredrik von Erichsen/dpa

Das teilte der Bezirk Mitte, der für die konkrete Umsetzung des Beschlusses zuständig ist, im Berliner Amtsblatt mit. Zuerst hatte die "B.Z." darüber berichtet.

Der Bezirk verfügte die Umbenennung demnach bereits am 7. November, eine Woche nach dem Senatsbeschluss vom 30. September. Die nach dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (1930-2017) benannte Straße führt von der Siegessäule durch den Tiergarten in Richtung der CDU-Bundesgeschäftsstelle.

"Mit der Benennung einer Straße nach Dr. Helmut Kohl wird dessen historische Leistung in würdiger Form sichtbar gemacht und dauerhaft im öffentlichen Raum verankert", erklärte das Bezirksamt Mitte.

"Die Ehrung erfolgt vor dem Hintergrund der gesamtdeutschen Bedeutung seiner Person und Leistung und ist als symbolisch-repräsentativer Akt mit bundesweiter Ausstrahlung zu verstehen."