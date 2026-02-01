Rohrschaden sorgt für Vollsperrung in Friedrichshain

Berlin - Wegen eines Rohrschadens am Sonntagmorgen im Kreuzungsbereich Greifswalder Straße/Straße am Friedrichshain ist die Greifswalder Straße stadtauswärts derzeit vollständig gesperrt.

Die Berliner Wasserbetriebe arbeiten vor Ort an der Reparatur des Schadens. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Auch die Straße am Friedrichshain ist auf Höhe der Hausnummer 35 nicht passierbar. Eine Zufahrt von der Greifswalder oder Otto-Braun-Straße sowie in die Friedenstraße ist momentan ebenfalls nicht möglich.

Der Schaden wurde am Sonntagmorgen an einer 25 Zentimeter starken Versorgungsleitung aus dem Jahr 1968 festgestellt.

Durch das Leck wurden Teile der Fahrbahn unterspült. Die Wasserversorgung der umliegenden Häuser ist jedoch gesichert und nicht betroffen.

Auch der Tramverkehr stadtauswärts ist derzeit unterbrochen. Die Wasserbetriebe arbeiten vor Ort an der Reparatur des Schadens.