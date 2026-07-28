28.07.2026 08:31 Anschlag auf CSD in Berlin: Jahrelange Radikalisierung bei Abdul B.

Der mutmaßliche Täter des Berliner Autoanschlags hat sich nach Einschätzung der ihn betreuenden Präventionsberatung über mehrere Jahre hinweg radikalisiert.

Berlin - Tödlicher Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin! Am Samstagabend ist ein Mann mit einem Transporter in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei eine junge Frau getötet sowie mehrere Menschen verletzt. Am Sonntag wurde der mutmaßliche Täter bei einem Polizeieinsatz erschossen.

Mit diesem Wagen war der Täter in die Menschenmenge gerast. © Sebastian Gollnow/dpa Der CSD war nach der Schocktat am Samstagabend abgebrochen worden. Die Polizei identifizierte rasch Abdul B. als Tatverdächtigen und fahndete öffentlich nach dem 21-Jährigen, der dem islamistischen Spektrum zugeordnet wird. Am Sonntagabend erfolgte der Zugriff in einer Berliner Gartenparzelle. Dort sollen Schüsse gefallen sein, wodurch der Verdächtige sein Leben verlor. Berlin Regen vermiest den Sommer: Dieses Berliner Hallenbad öffnet jetzt extra TAG24 hält Euch in einem Ticker über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

28. Juli, 9. 18 Uhr: Ballout soll sich im Gefängnis als Vorbeter inszeniert haben

Abdul Ballout soll bereits während seiner Untersuchungshaft versucht haben, Mitgefangene religiös zu beeinflussen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung, die sich auf interne Justizunterlagen beruft, betete der damals 21-Jährige regelmäßig, forderte andere Häftlinge zum Gebet auf und suchte gezielt den Kontakt zu Gleichgesinnten. In einer Gefährdungsbewertung heißt es dem Bericht zufolge, Ballout habe versucht, "die Rolle eines Vorbeters und Missionars einzunehmen". Die Gefängnisleitung ließ ihn deshalb offenbar bereits im Dezember von anderen Inhaftierten trennen. Ab Januar 2026 sei Ballouts Erscheinungsbild als "stark salafistisch geprägt" bewertet worden. Die Untersuchungshaft habe demnach „keine erkennbare Abkehr von der extremistischen Haltung bewirkt“. Seit Februar soll er dennoch wieder Kontakt zu Mitgefangenen gehabt haben. Auch nach seiner Entlassung soll Ballout die Verbindung zu früheren Mithäftlingen aufrechterhalten und sich ihnen gegenüber als „Mentor beziehungsweise religiöser Führer“ dargestellt haben. Am 19. Juni habe er vor der Jugendstrafanstalt in Berlin mit Insassen telefoniert und gemeinsam mit ihnen gebetet, berichtet die "Bild".

28. Juli, 8.31 Uhr: Jahrelange Radikalisierung bei Abdul B.

Der mutmaßliche Täter des Berliner Autoanschlags hat sich nach Einschätzung der ihn betreuenden Präventionsberatung über mehrere Jahre hinweg radikalisiert. "Er hatte einen jahrelangen Radikalisierungsprozess hinter sich. Es war keine Turboradikalisierung", sagte Thomas Mücke vom Violence Prevention Network (VPN) der "Berliner Morgenpost". Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, "warum er einem Deradikalisierungsprogramm erst so spät zugeführt wird". Der mutmaßliche Täter des Anschlags am Rande der Christopher-Street-Day-Feiern, Abdul B., hatte zuvor an zwei Kontaktgesprächen mit Mitarbeitern des VPN teilgenommen, am Montag hätte das dritte Gespräch stattfinden sollen. Mücke sagte in dem Interview, dass es kein Bedrohungssignal bei Abdul B. gab. "Wenn wir merken, die Person steht unter emotionalem Handlungsdruck, äußert Hass gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen oder ist unruhig oder akut aggressiv, geben wir das sofort den polizeilichen Dienststellen weiter", erklärte der Berater. "All das ist aber nicht in den beiden Kontaktgesprächen vorgekommen." Die beiden Mitarbeiter, die mit dem mutmaßlichen Täter gesprochen hätten, würden betreut. "Auch wenn man weiß, mit welchem Klientel man arbeitet, ist es etwas anderes, wenn tatsächlich das Schlimmste eintritt", sagte Mücke.

Blumen und Kerzen sind für die Opfer an einem Baum abgelegt worden, den Abdul B. bei seiner Amokfahrt gerammt hat. © Soeren Stache/dpa

28. Juli, 6.39 Uhr: CSD-Anschlag wird Auswirkungen auf Wahlkampf haben

Der mutmaßlich islamistische Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Thorsten Faas spürbare Auswirkungen auf den Wahlkampf haben. "Wir sehen bereits, dass sich der Fokus der Medien und damit auch der Öffentlichkeit verschiebt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Fragen der inneren Sicherheit und der Integration stehen im Fokus, anderes wird in den Hintergrund gedrängt." Anschläge wie der vom Wochenende können nach Einschätzung des Experten die politische Stimmung maßgeblich verändern oder sogar wahlentscheidend sein. "Alleine schon die Verschiebung der öffentlichen Aufmerksamkeit ist relevant." "Solche Anschläge spielen tendenziell rechten Parteien in die Hände. Aber durch das Ziel des Anschlags - der CSD - kann ein solches Ereignis auch links der Mitte mobilisieren." Insbesondere für Regierungsparteien könne der Anschlag gefährlich werden, "wenn der Eindruck entsteht, dass Fehler gemacht wurden und die Kompetenz von Regierungen infrage steht. So etwas kann nachhaltig schaden, auch wenn das Ereignis selbst in den Hintergrund rückt."

Der Anschlag auf den CSD könnte sich auf die Berlin-Wahl im September auswirken. © Christoph Soeder/dpa

27. Juli, 19.21 Uhr: Hunderte gedenken am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor haben erneut Hunderte der Opfer des Terroranschlags gedacht. Über den Tag verteilt kamen zahlreiche Trauernde dorthin und legten Blumen nieder, wie ein dpa-Reporter berichtete. Am Sonntag hatte es bereits einen Trauermarsch und eine Schweigeminute gegeben - Tausende waren dafür ans Brandenburger Tor gekommen.

Hunderte legten erneut Blumen am Brandenburger Tor nieder. © Soeren Stache/dpa

27. Juli, 18.15 Uhr: LKA filmte Abdul B. eine Stunde vor der Tat

Die Sicherheitsbehörden stuften Abdul B. schon Wochen vor dem CSD-Anschlag als "Hochrisikoperson" ein und behielten ihn mit Kameras im Blick, wie Recherchen des NDR, WDR und SZ ergeben. Spezialisten des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) hatten heimlich eine Kamera installiert, die den Hauseingang des Terroristen in Berlin-Schöneberg filmte. Gegen 20.58 am Samstagabend zeichnete diese auf, wie Abdul B. das Haus verließ. Eine gute Stunde später raste er in die Menschenmenge am Rande des CSD.

Blumen und Kerzen erinnern an die polnische Staatsangehörige, die bei dem CSD-Anschlag getötet wurde. © Soeren Stache/dpa

27. Juli, 16.35 Uhr: Polen bestürzt über Tod von Staatsbürgerin

Polens Regierung hat mit Bestürzung und Trauer auf den Tod einer polnischen Staatsbürgerin bei dem mutmaßlich islamistischen Anschlag am Rande des CSD reagiert. "Wir sprechen der Familie und den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus", schrieb der Sprecher des Außenministeriums auf X. Der polnische Konsul in Berlin stehe in Kontakt mit den deutschen Behörden und werde der Familie die notwendige konsularische Unterstützung zukommen lassen. Zuvor hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bekanntgegeben, dass es sich bei dem Todesopfer um eine polnische Staatsangehörige handele, die mit ihrer Tochter in Berlin gewesen sei. Der Sprecher des Außenministeriums in Warschau sagte der Nachrichtenagentur PAP, die erwachsene Tochter der Frau sei derzeit im Krankenhaus, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. "Wir wissen, dass sie darüber informiert wurde, dass ihre Mutter nicht mehr lebt", sagte der Ministeriumssprecher.

27. Juli, 13.22 Uhr: Merz kündigt Konsequenzen aus CSD-Anschlag an

Es dürfe nicht nur bei Bekundungen bleiben. "Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit reagieren müssen", sagte der Kanzler. Es gehe vor allem um die Frage, wie es sein könne, dass der mutmaßlich islamistische Tatverdächtige sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days habe begeben und den Anschlag habe verüben können. "Das Ziel dieses Angriffs war nicht willkürlich gewählt", sagte Merz. "Es war ein Angriff auch nicht nur auf die queere Community, es war ein Angriff auf unsere Freiheit, es war ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft. Es war ein Angriff auf unsere Freiheit und unsere Liberalität. Wir werden alles tun, diese Freiheit, die Offenheit, die Liberalität unserer Gesellschaft zu schützen und zu verteidigen." Die CDU beschäftigte sich nach Angaben von Merz im Präsidium und im Bundesvorstand mit dem Anschlag.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) will die Tragödie von Berlin aufarbeiten und Konsequenzen ziehen. © Christoph Soeder/dpa

27. Juli, 12.25 Uhr: Schwerverletzten Opfern geht es besser

Gute Nachrichten aus der Berliner Charité: Der Zustand der vier dort noch behandelten Schwerverletzten hat sich weiter stabilisiert. Drei Patienten konnten laut einem Kliniksprecher inzwischen von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt werden. Ein weiterer Verletzter liegt weiterhin auf der Intensivstation, befindet sich aber ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Insgesamt hatte die Charité acht Verletzte nach dem Anschlag behandelt. Vier von ihnen konnten bereits am Sonntag wieder nach Hause. Die übrigen vier mussten teilweise notoperiert und anschließend intensivmedizinisch versorgt werden. Sie erlitten vor allem Stichverletzungen sowie Knochenbrüche, die durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug entstanden sein sollen. Bei dem Angriff am Rande des Christopher Street Day war eine Frau getötet worden, 29 weitere Menschen wurden verletzt.

Die Charité behandelte insgesamt acht Verletzte nach dem Anschlag am Samstag. © Andreas Rabenstein/dpa

27. Juli, 11.50 Uhr: Abdul B. soll Obdachlosen kurz vor Anschlag Essen geschenkt haben

Nur einen Tag vor dem tödlichen CSD-Anschlag soll Abdul B. noch etwas Gutes getan haben: Der 21-Jährige habe Lebensmittel an eine Obdachlose verschenkt. Das berichtet die "Bild". Demnach lebt eine Frau aus Bulgarien unter einem Torbogen des Hauses, in dem der Terrorist wohnte. Am Freitag soll sie von ihm drei Bananen und weiteres Obst bekommen haben. Auch bei der Anmietung des späteren Tatfahrzeugs soll Ballout seinen echten Namen verwendet haben. Beides könnte darauf hindeuten, dass der mutmaßliche Attentäter seine Tat offenbar nicht verbergen wollte oder mit seinem bisherigen Leben abgeschlossen hatte.

27. Juli, 11.01 Uhr: So groß ist die Islamisten-Gefahr in Berlin

In Berlin haben die Sicherheitsbehörden mehrere Dutzend Islamisten als "Gefährder" oder "relevante Personen" eingestuft. Laut Polizei gehörten im vergangenen Jahr jeweils eine mittlere zweistellige Zahl zum islamistisch-terroristischen Spektrum. Einige sitzen im Gefängnis, andere sind weiterhin auf freiem Fuß. Noch höher fällt die Zahl beim Berliner Verfassungsschutz aus: Er zählt rund 2600 Anhänger islamistischer Ideologien, darunter etwa 980 gewaltorientierte Islamisten. Dazu gehören auch Menschen, die Gewalt unterstützen oder befürworten.