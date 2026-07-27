Anschlag auf CSD in Berlin: Todesopfer ist Mutter aus Polen, Regierung bestürzt
Berlin - Tödlicher Anschlag beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin! Am Samstagabend ist ein Mann mit einem Transporter in eine Menschenmenge gefahren und hat dabei eine junge Frau getötet sowie mehrere Menschen verletzt. Am Sonntag wurde der mutmaßliche Täter bei einem Polizeieinsatz erschossen.
Der CSD war nach der Schocktat am Samstagabend abgebrochen worden.
Die Polizei identifizierte rasch Abdul B. als Tatverdächtigen und fahndete öffentlich nach dem 21-Jährigen, der dem islamistischen Spektrum zugeordnet wird.
Am Sonntagabend erfolgte der Zugriff in einer Berliner Gartenparzelle. Dort sollen Schüsse gefallen sein, wodurch der Verdächtige sein Leben verlor.
TAG24 hält Euch in einem Ticker über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.
27. Juli, 16.35 Uhr: Polen bestürzt über Tod von Staatsbürgerin
Polens Regierung hat mit Bestürzung und Trauer auf den Tod einer polnischen Staatsbürgerin bei dem mutmaßlich islamistischen Anschlag am Rande des CSD reagiert.
"Wir sprechen der Familie und den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus", schrieb der Sprecher des Außenministeriums auf X. Der polnische Konsul in Berlin stehe in Kontakt mit den deutschen Behörden und werde der Familie die notwendige konsularische Unterstützung zukommen lassen.
Zuvor hatte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner bekanntgegeben, dass es sich bei dem Todesopfer um eine polnische Staatsangehörige handele, die mit ihrer Tochter in Berlin gewesen sei.
Der Sprecher des Außenministeriums in Warschau sagte der Nachrichtenagentur PAP, die erwachsene Tochter der Frau sei derzeit im Krankenhaus, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. "Wir wissen, dass sie darüber informiert wurde, dass ihre Mutter nicht mehr lebt", sagte der Ministeriumssprecher.
27. Juli, 13.22 Uhr: Merz kündigt Konsequenzen aus CSD-Anschlag an
Es dürfe nicht nur bei Bekundungen bleiben. "Wir werden mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit reagieren müssen", sagte der Kanzler.
Es gehe vor allem um die Frage, wie es sein könne, dass der mutmaßlich islamistische Tatverdächtige sich am Samstagabend unbehelligt in die Nähe des Christopher Street Days habe begeben und den Anschlag habe verüben können.
"Das Ziel dieses Angriffs war nicht willkürlich gewählt", sagte Merz. "Es war ein Angriff auch nicht nur auf die queere Community, es war ein Angriff auf unsere Freiheit, es war ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft. Es war ein Angriff auf unsere Freiheit und unsere Liberalität. Wir werden alles tun, diese Freiheit, die Offenheit, die Liberalität unserer Gesellschaft zu schützen und zu verteidigen."
Die CDU beschäftigte sich nach Angaben von Merz im Präsidium und im Bundesvorstand mit dem Anschlag.
27. Juli, 12.25 Uhr: Schwerverletzten Opfern geht es besser
Gute Nachrichten aus der Berliner Charité: Der Zustand der vier dort noch behandelten Schwerverletzten hat sich weiter stabilisiert.
Drei Patienten konnten laut einem Kliniksprecher inzwischen von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt werden. Ein weiterer Verletzter liegt weiterhin auf der Intensivstation, befindet sich aber ebenfalls auf dem Weg der Besserung.
Insgesamt hatte die Charité acht Verletzte nach dem Anschlag behandelt. Vier von ihnen konnten bereits am Sonntag wieder nach Hause.
Die übrigen vier mussten teilweise notoperiert und anschließend intensivmedizinisch versorgt werden. Sie erlitten vor allem Stichverletzungen sowie Knochenbrüche, die durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug entstanden sein sollen.
Bei dem Angriff am Rande des Christopher Street Day war eine Frau getötet worden, 29 weitere Menschen wurden verletzt.
27. Juli, 11.50 Uhr: Abdul B. soll Obdachloser kurz vor Anschlag Essen geschenkt haben
Nur einen Tag vor dem tödlichen CSD-Anschlag soll Abdul B. noch etwas Gutes getan haben: Der 21-Jährige habe Lebensmittel an eine Obdachlose verschenkt.
Das berichtet die "Bild". Demnach lebt eine Frau aus Bulgarien unter einem Torbogen des Hauses, in dem der Terrorist wohnte. Am Freitag soll sie von ihm drei Bananen und weiteres Obst bekommen haben.
Auch bei der Anmietung des späteren Tatfahrzeugs soll Ballout seinen echten Namen verwendet haben. Beides könnte darauf hindeuten, dass der mutmaßliche Attentäter seine Tat offenbar nicht verbergen wollte oder mit seinem bisherigen Leben abgeschlossen hatte.
27. Juli, 11.01 Uhr: So groß ist die Islamisten-Gefahr in Berlin
In Berlin haben die Sicherheitsbehörden mehrere Dutzend Islamisten als "Gefährder" oder "relevante Personen" eingestuft.
Laut Polizei gehörten im vergangenen Jahr jeweils eine mittlere zweistellige Zahl zum islamistisch-terroristischen Spektrum. Einige sitzen im Gefängnis, andere sind weiterhin auf freiem Fuß.
Noch höher fällt die Zahl beim Berliner Verfassungsschutz aus: Er zählt rund 2600 Anhänger islamistischer Ideologien, darunter etwa 980 gewaltorientierte Islamisten. Dazu gehören auch Menschen, die Gewalt unterstützen oder befürworten.
27. Juli, 10.36 Uhr: Polizei lässt zweiten Festgenommenen wieder laufen
Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) ist ein zunächst festgenommener zweiter Verdächtiger wieder auf freiem Fuß.
Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft mitteilte, wurde der Mann inzwischen entlassen. Der Tatverdacht gegen ihn habe sich offenbar nicht erhärtet.
Die Bundesanwaltschaft hat am Sonntagabend die Ermittlungen übernommen. Sie kümmert sich in Deutschland unter anderem um Fälle von islamistischem Terror. Auch nach dem Tod des Hauptverdächtigen laufen die Ermittlungen weiter – etwa um mögliche Helfer oder Mitwisser.
27. Juli, 9.38 Uhr: Polizei bietet am CSD-Tatort Unterstützung an
Die Berliner Polizei ist heute mit einer mobilen Wache rund um den CSD-Tatort im Einsatz.
Betroffene und Zeugen können sich dort Unterstützung holen oder mit den Beamten sprechen. Der genaue Standort steht noch nicht fest, soll aber in der Nähe des Ortes liegen, an dem aktuell Blumen niedergelegt werden.
27. Juli, 8.47 Uhr: Vater des CSD-Terroristen spricht über seinen Sohn
Für den Vater ist das Bild seines Sohnes nur schwer mit den Vorwürfen in Einklang zu bringen. Er beschrieb Abdul B. als "großzügig, emotional, liebevoll" und als jemanden, der das "Herz eines Kindes" habe.
Abdul B. lebte gemeinsam mit seiner Mutter und zwei seiner drei Schwestern in Berlin. Kurz vor der Tat hätten Vater und Sohn noch telefoniert. Von den extremistischen Plänen seines Sohnes will er allerdings nichts gewusst haben.
27. Juli, 7.20 Uhr: Vereinschef entdeckte zweiten Mann in Berliner Parzelle
Der Vorsitzende des Kleingartenvereins Burgwallschanze in Berlin-Spandau hat am Sonntag offenbar einen weiteren Mann in der Parzelle gesehen, in der der mutmaßliche Terrorist Abdul B. bei einem Polizeieinsatz getötet wurde.
Wie der Vereinschef gegenüber "T-Online" berichtete, habe sich dort ein etwa 40 Jahre alter Mann mit Kopfhörern aufgehalten. Er habe versucht, ihn anzusprechen – der Mann habe jedoch nicht reagiert.
Daraufhin habe der Vereinschef von ihm abgelassen. Interessant: Anders als zunächst berichtet, soll die Parzelle nicht dem Vater von Abdul B. gehören, sondern einer Pächterin. Er habe die Pächterin des Gartens umgehend informiert.
27. Juli, 6.46 Uhr: Warum war der Tatverdächtige Abdul B. auf freiem Fuß?
Der nach dem CSD-Anschlag bei einem Polizeieinsatz getötete Tatverdächtige war für die Behörden kein Unbekannter. Er war bereits verurteilt worden – und trotzdem auf freiem Fuß. Nun stellt sich die Frage: Warum konnte der Mann trotz seiner Vorgeschichte noch frei herumlaufen?
"Wir wissen ja, dass er eine Vielzahl von Straftaten begangen hat, dass er mit dem Terror sympathisiert hat, dass es auch eine Verurteilung gab, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, und die Staatsanwaltschaft dagegen Beschwerde erhoben hat", sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) über den mutmaßlichen Täter in der ARD.
"Und in der Tat wird zurzeit sehr die Frage danach gestellt, wie kann eigentlich bei jemandem, den man als Gefährder identifiziert, eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch dem wird detailliert nachgegangen", betonte der CSU-Politiker. Dem Sender RTL sagte Dobrindt, "dass man in diesem Maße der Gefährdung, die hier auch vorlag, zu einer Bewährungsstrafe kommt, ist sicherlich nicht nachvollziehbar".
Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) äußerte sich verwundert über den früheren Umgang der Berliner Justiz mit Abdul B. "Er wurde verurteilt (...) nach Jugendstrafrecht", sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im RBB. "Und dann wurde leider durch das Gericht eine Bewährungsstrafe ausgegeben. Und ich will das nicht bewerten, das ist die Unabhängigkeit der Justiz, aber mir fehlen da schon die Worte."
26. Juli, 22.33 Uhr: Innenminister Dobrindt sieht keine weitere Gefährdung
Nach dem Anschlag auf den CSD in Berlin geht Innenminister Alexander Dobrindt (56, CDU) von keiner weiteren unmittelbaren Gefahr aus.
"Es gibt weitere Maßnahmen, aber wir gehen jetzt aktuell von keiner weiteren Gefährdung aus. Aber das ist alles immer eher eine Momentaufnahme", so der CDU-Politiker im "ARD-Brennpunkt" am Sonntag. Der Verdacht gegen eine weitere Person habe sich nicht erhärtet. Diese Anschläge würden eher von Einzeltätern vollzogen.
"Dass man nicht nachvollziehen kann, dass jemand mit so einem Strafregister wie dem hier vorliegenden, mit so einem Maß an Radikalisierung, wie man das hier auch erkennen kann, dass der dann vor Gericht eine Strafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung bekommt", kündigte er eine Aufarbeitung des Falls an.
26. Juli, 22.16 Uhr: Brandenburger Tor leuchtet in Regenbogenfarben nach Angriff
Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist das Brandenburger Tor in den Regenbogenfarben angeleuchtet worden.
Die Farben gelten als Symbol der queeren Szene und stehen für Vielfalt und Toleranz. Sie sind seit Sonnenuntergang an das Wahrzeichen in Berlins Mitte projiziert.
26. Juli, 22.07 Uhr: Merz betont, Gewalt beginnt mit Intoleranz und Ausgrenzung
Rund 24 Stunden nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag in Berlin hat Bundeskanzler Friedrich Merz (70) die Menschen dazu aufgefordert, sich nicht einschüchtern zu lassen.
Noch in der Nacht habe er überlegt, ob er der Einladung nach Paderborn zum traditionellen Libori-Mahl folgen solle. Er habe sich aber schnell entschlossen, seine Zusage einzuhalten.
"Gewalt beginnt nicht erst mit einem Anschlag. Gewalt beginnt mit Intoleranz, mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung, dummen Redensarten und schlechten Witzen", sagte Merz vor der Libori-Gilde im Historischen Rathaus.
26. Juli, 21.52 Uhr: Extremismus-Berater zu Abdul B. - "freundlicher Eindruck"
Der Extremismus-Berater Thomas Mücke vom Violence Prevention Network (VPN) hat in einem Interview seinen Eindruck über den mutmaßlichen Täter des CSD-Anschlags, Abdul B., geteilt.
Die Sozialarbeiter hätten "einen sehr gefassten, einen sehr vorsichtigen, einen sehr kontrollierten, einen sehr freundlichen Eindruck" von Abdul B. gehabt, sagte Mücke, der VPN-Geschäftsführer ist, im ARD-"Brennpunkt".
"Und das sind genau die Kriterien, wo wir halt merken, da kommen wir nicht wirklich an die Person heran."
26. Juli, 21.27 Uhr: Nach Flucht des Amokfahrers - Polizei erhielt Hinweise aus dem Umfeld des Täters
Nach Informationen aus Sicherheitskreisen führten Hinweise aus dem persönlichen Umfeld des mutmaßlichen Täters Abdul B. die Ermittler zu einer Gartenlaube in Berlin-Spandau.
Dort spürten Spezialkräfte der Polizei den Mann auf. Wie FOCUS berichtet, wurde der Tatverdächtige demnach nicht von einem Zeugen erkannt, sondern dank entsprechender Hinweise aus seinem Umfeld gefasst.
26. Juli, 21.14 Uhr: Blumen, Trauer und Rufe nach CSD-Anschlag
Zwischen gepflegten Gärten in Berlin-Spandau soll der Zugriff erfolgen, hier hat die Polizei den mutmaßlichen Täter des Anschlags am Rande des Christopher Street Days ausfindig gemacht.
Dann wurde es dramatisch, das legen zumindest Angaben der Polizei nahe: Der Tatverdächtige lief mit einer Stichwaffe auf Polizisten zu, das SEK schoss auf den Mann. Anwohner erzählten von bis zu neun Schüssen.
Der Mann starb laut Polizei noch am Einsatzort, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die Feuerwehr. Abdul B. war keine 24 Stunden nach seinem brutalen Angriff mit einem Todesopfer und 29 Verletzten ebenfalls tot.
26. Juli, 21.06 Uhr: Wegner wundert sich über Freilassung von Abdul B.
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) hat sich verwundert über den früheren Umgang der Berliner Justiz mit dem Tatverdächtigen für den Terroranschlag vom Samstag geäußert.
"Er wurde verurteilt (...) nach Jugendstrafrecht", sagte der CDU-Politiker am Abend in der RBB-"Abendschau". "Und dann wurde leider durch das Gericht eine Bewährungsstrafe ausgegeben. Und ich will das nicht bewerten, das ist die Unabhängigkeit der Justiz, aber mir fehlen da schon die Worte."
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) sagte, man werde an diesem Punkt "genau hinschauen" müssen. "Wir wissen ja, dass er eine Vielzahl von Straftaten begangen hat, dass er mit dem Terror sympathisiert hat, dass es auch eine Verurteilung gab, die auf Bewährung ausgesetzt wurde, und die Staatsanwaltschaft dagegen Beschwerde erhoben hat", so der CSU-Politiker in der ARD.
"Und in der Tat wird zurzeit sehr die Frage danach gestellt, wie kann eigentlich bei jemandem, den man als Gefährder identifiziert, eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. Auch dem wird detailliert nachgegangen."
26. Juli, 20.06 Uhr: Wegner erleichtert über Fahndungserfolg der Polizei
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) hat sich erleichtert darüber gezeigt, dass der Tatverdächtige des mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlags am Rande des Christopher Street Days (CSD) gestellt wurde.
"Dass die Berliner Polizei innerhalb von 24 Stunden den Tatverdächtigen hat, ist ein großer Erfolg der Ermittlungsbehörden", sagte der CDU-Politiker am Abend im RBB Fernsehen.
26. Juli, 19.56 Uhr: Mutmaßlicher CSD-Täter soll Polizisten angegriffen haben
"Der mutmaßliche Täter des Anschlags wurde erschossen", teilte die Berliner Polizei am Sonntagabend auf der Plattform X mit.
Demnach spürten Spezialkräfte den Mann gegen 18 Uhr in einer Kleingartenanlage im Ortsteil Spandau auf.
"Der Tatverdächtige ist hier mit einer Stichwaffe auf die Kräfte zugelaufen – deshalb kam es hier zum polizeilichen Schusswaffengebrauch", erklärte ein Sprecher.
Der mutmaßliche CSD-Täter erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch am Einsatzort verstarb.
Die Staatsanwaltschaft sei über den Vorfall informiert worden. Nach Angaben der Polizei werden nun sowohl Ermittlungen zum polizeilichen Schusswaffengebrauch und dem Todesfall als auch die weiteren Ermittlungen zum Anschlag fortgeführt.
26. Juli, 19.27 Uhr: Bundesanwaltschaft hat CSD-Ermittlungen übernommen
Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) übernommen, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde.
Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Berliner Senatsinnenverwaltung bei einem Polizeieinsatz getötet worden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Nach dpa-Informationen wurde der Mann angeschossen und erlag den Verletzungen.
Die Bundesanwaltschaft ist die oberste Anklagebehörde in Deutschland. Sie ist unter anderem zuständig für Fälle von islamistisch motiviertem Terrorismus. Zudem kann sie solche mit besonderer Bedeutung an sich ziehen.
26. Juli, 19.15 Uhr: Mutmaßlicher Täter Abdul B. in Spandau erschossen
Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) hat die Polizei am Sonntagabend eine Gartenlaube in Spandau gestürmt.
Schwer bewaffnete Spezialkräfte umstellten die Parzelle und griffen anschließend zu. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein.
Nach Informationen von rbb und dem Spiegel soll es sich bei der Person in der Gartenlaube um den mutmaßlichen Attentäter Abdul B. gehandelt haben. Mehrere Medien, darunter auch Bild berichten zudem, dass der 21-Jährige bei dem Polizeieinsatz erschossen wurde.
26. Juli, 18.33 Uhr: "Liebe ist halal" - Gedenken an die Opfer des CSD-Angriffs
Über den Altar der Berliner Marienkirche sind Regenbogenflaggen gelegt, die Orgel spielt.
Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und mehrere Ministerinnen und Minister sind gekommen, um der Opfer des Anschlags beim Christopher Street Day zu gedenken. Aber es geht um mehr: um eine Botschaft wider den Hass.
Eine Kerze wird entzündet. Dann ist es an der Berliner Imamin Seyran Ates, daran zu erinnern, was alle in diesem christlichen Gotteshaus verbindet. Sie sagt: "Als Muslimin möchte ich an einen Vers aus dem Koran erinnern, der zu den wichtigsten ethischen Grundsätzen des Islam gehört: Wer einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.
Und wer einem Menschen das Leben erhält, so ist es, als hätte er der ganzen Menschheit das Leben erhalten."
26. Juli, 18.13 Uhr: Merz besucht Tatort im Berliner Tiergarten
Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den Tatort des Anschlags am Rande des Berliner CSD besucht.
Der CDU-Politiker machte sich nach einer Gedenk-Andacht auf den Weg zu der Stelle im Tiergarten und legte Blumen ab. Unter anderem mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hielt er kurz inne und gedachte der Opfer.
Ein Autofahrer hatte am Samstagabend im Berliner Tiergarten am Rande des CSD mehr als zwei Dutzend Menschen angefahren. Eine Frau starb, 29 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Die Polizei fahndet nach einem 21-jährigen Mann, der im Verdacht steht, den Anschlag verübt zu haben.
26. Juli, 17.55 Uhr: Abdul B. wollte sich im Ausland IS anschließen
Der mutmaßliche Täter des Anschlags am Rande der Berliner CSD hat im vergangenen Jahr mehrmals versucht, sich im Ausland dem bewaffneten Kampf der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen.
Das teilte die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit. Demnach versuchte Abdul B. erfolglos, über die Türkei nach Mauretanien auszureisen. Wenig später reiste er dann über die Türkei in den Libanon, "um von dort aus nach Syrien zu gelangen und sich dem IS anzuschließen", hieß es in der Mitteilung.
Im Libanon soll er zu mehreren Personen Kontakt aufgenommen haben, die möglicherweise Mitglieder des IS waren. "Zumindest ging Abdul B. mutmaßlich davon aus", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Am 24. Juli 2025 sei er im Libanon festgenommen und dort in Untersuchungshaft genommen worden.
Ein Militärgericht habe ihn dort "unter anderem wegen Anstiftung zu religiösen und konfessionellen Konflikten" zu drei Monaten Haft verurteilt. Nach seiner Haftentlassung sei Abdul B. am 17. November 2025 nach Deutschland zurückgekehrt und noch am Flughafen BER erneut festgenommen worden.
Abdul B. war dann monatelang in Untersuchungshaft in Deutschland, ehe er am 12. Mai von einem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Tiergarten "wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in einem Fall sowie der Zuwiderhandlung gegen ein vollziehbares Verbot nach dem Vereinsgesetz in zwei Fällen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten", verurteilt wurde.
Das Gericht hob demnach einen bestehenden Haftbefehl auf, "da die Untersuchungshaft vorrangig der Sicherung des Strafverfahrens dient und keine vorweggenommene Strafe darstellt".
Die Verurteilung ist nicht rechtskräftig, da die Generalstaatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat. "Die Generalstaatsanwaltschaft hatte eine höhere,
nicht mehr bewährungsfähige Jugendstrafe sowie die Aufrechterhaltung des Haftbefehls beantragt", teilte sie mit.
26. Juli, 17.42 Uhr: CSD-Veranstalter betont, Anschlag nicht zu instrumentalisieren
Die Veranstalter des Christopher Street Day (CSD) in Berlin haben nach dem Terroranschlag am Rande der großen Abschlussparty vor vorschnellen Urteilen und Wertungen gewarnt.
"Wir wollen nicht, dass diese Tat für politische Zwecke instrumentalisiert wird oder Menschen unter Generalverdacht gestellt werden", sagte ein Sprecher vor Journalisten in Berlin.
"Hinter solcher Gewalt steckt der Versuch, unsere Gesellschaft zu spalten und Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Das werden wir als Berliner CSD nicht zulassen."
Nötig seien jetzt Besonnenheit und Anteilnahme mit den Opfern und ihren Angehörigen, so der Sprecher. "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, sondern warten die laufenden Ermittlungen der Polizei ab." Klar sei, dass der Berliner CSD-Verein jede Form von Gewalt ablehne.
"Ideologische, also religiöse Ideologien oder rechte Ideologien verfolgen beide das Ziel, queere Menschen zu unterdrücken." Der Berliner CSD stehe für Zusammenhalt, Respekt und Solidarität.
26. Juli, 17.28 Uhr: Wegner lobt nach Anschlag Einsatzkräfte und CSD-Veranstalter
Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Terroranschlag am Rande des Christopher Street Day (CSD) hat Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53) das Krisenmanagement gelobt.
"Ich bin unserer Polizei, unserer Feuerwehr, den Hilfsorganisationen sehr dankbar, die sofort funktioniert haben", sagte der CDU-Politiker nach einer Sondersitzung es Berliner Senats.
Dankbar sei er aber auch den Veranstaltern des CSD. "Dass das so reibungslos gelaufen ist, dass keine Panik ausgebrochen ist, dass nicht noch schlimmeres passiert ist, liegt auch an der guten Zusammenarbeit der Berliner Polizei mit dem CSD-Verein."
26. Juli, 17.22 Uhr: Auto des Täters wird verladen
Die Polizei hat das Tatwerkzeug vom CSD-Angriff - einen weißen Van - verladen.
Das Fahrzeug werde abtransportiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Auf einem sogenannten Sicherstellungsgelände würden dann Ermittler intensiv nach Spuren suchen.
Mit dem Fahrzeug soll ein 21-jähriger Mann am Samstagabend in eine Menschenmenge am Rande des Berliner CSD gefahren sein.
26. Juli, 16.48 Uhr: Generalbundesanwalt wird Ermittlungen übernehmen
Justizministerin Stefanie Hubig (57, SPD) hat in Berlin angekündigt, dass der Generalbundesanwalt die weiteren Ermittlungen zum CSD-Anschlag übernehmen wird.
"Der Innenminister hat bereits mitgeteilt, dass es sich um einen islamistischen Anschlag handelt. Der Generalbundesanwalt wird die Ermittlungen übernehmen", erklärte die SPD-Politikerin.
Man werde die Verantwortlichen "mit aller Härte verfolgen und dann auch vor ein Gericht stellen", kündigte sie an. Aktuell hat noch die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Zuständigkeit inne.
26. Juli, 16.30 Uhr: Bundeskanzler Merz verurteilt "verachtenswerte Tat" und kündigt Konsequenzen an
Unmittelbar vor dem Beginn eines Gedenkgottesdienstes in der St. Marienkirche am Alexanderplatz, hat Friedrich Merz (70, CDU) Stellung zu dem Anschlag in Berlin bezogen.
Der Bundeskanzler sprach von einer "verachtenswerten Tat" und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung. Er dankte den Einsatzkräften für ihr schnelles Eingreifen, das möglicherweise noch Schlimmeres verhindert habe.
"Lassen wir uns nicht einschüchtern! Diese Taten haben nur einen Zweck: Sie wollen unsere Gesellschaft spalten, sie wollen uns das Wichtigste nehmen, was wir haben, nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit", betonte der CDU-Politiker.
Man werde über mögliche Konsequenzen nachdenken und mit Besonnenheit aber auch Entschlossenheit entscheiden. "Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift des Terrorismus und dieses Gift gegen unsere Freiheit, weiter um sich greift in unserer Gesellschaft", bekräftige der 70-Jährige.
"Wir sind mehr, wir sind stärker und wir halten in unserem Land zusammen, das ist das Wichtigste". Man werde die Freiheit, Offenheit und Liberalität mit allen Mitteln verteidigen.
26. Juli, 15.34 Uhr: Fahndung nach Abdul B. läuft bundesweit
Nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. wird inzwischen bundesweit gefahndet.
Innenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) sprach in einer Pressekonferenz von einem "großen Kräfteeinsatz", der sich nicht nur auf die Berliner Polizei beschränkt, sondern auch die Bundespolizei involviert.
Demnach werden Bahnhöfe und Flughäfen in ganz Deutschland sowie die Grenzen überwacht.
26. Juli, 15.20 Uhr: Gedenkveranstaltung am Brandenburger Tor, Flaggen auf Halbmast
Am Nachmittag haben sich Hunderte Menschen am Brandenburger Tor versammelt, um den Opfern des Anschlags am Rande des CSD zu gedenken.
Auf dem Pariser Platz lagen sich Menschen mit Tränen in den Augen in den Armen und schwenkten Regenbogenfahnen. Auf dem Platz wurden Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet.
Für Redner wurde ein Podest aufgebaut. "Gestern war ein Angriff auf uns alle, auf alle unsere Eventitäten, auf unsere Existenzen, auf unsere Gemeinschaft und unsere Demokratie. Und wir lassen uns davon nicht unterkriegen", hieß es in einem der Beiträge.
Am Reichstagsgebäude wehen die Fahnen derweil auf Halbmast.
26. Juli, 15.10 Uhr: Kai Wegner verteidigt Sicherheitsmaßnahmen bei CSD
Kai Wegner (53, CDU) hat die CSD-Sicherheitsvorkehrungen bei einer Pressekonferenz in Berlin verteidigt.
"Wir haben beim CSD eine hohe Sicherheit gehabt", betonte der Regierende Bürgermeister und wies darauf hin, dass der Anschlag abseits des eigentlichen Veranstaltungsgeländes stattfand.
"Die Strecke des CSD wurde nicht getroffen. Dort ist der Täter nicht drauf gekommen. Weil die Polizei, die Sicherheitsbehörden, diesen Christopher Street Day abgesichert haben. Aber rund 400 Meter daneben sind immer noch Besucherinnen und Besucher, viele Menschen, die die Veranstaltung verlassen haben oder wieder hingehen wollten."
26. Juli, 14.39 Uhr: Innenminister spricht von islamistisch motiviertem Anschlag
Innenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) hat die Tat in einer Pressekonferenz am Tatort in Berlin offiziell als islamistisch motivierten Anschlag bezeichnet.
Nach Angaben des CSU-Politikers hat sich die Anzahl der zum Teil Schwerverletzten inzwischen auf 29 Personen erhöht. Der Täter soll auf der Flucht mutmaßlich mit einer Machete auf weitere Passanten losgegangen sein.
Abdul Ballout ist weiterhin flüchtig. Die Fahndung läuft auf Hochtouren. An den Flughäfen, Bahnhöfen und Grenzen besteht eine hohe Polizeipräsenz.
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger, der 2005 in Berlin geboren wurde. Er fiel bereits in der Vergangenheit durch Straftaten auf und galt aufgrund seiner islamistischen Radikalisierung als Gefährder.
Im Mai wurde er in Berlin zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft legte Beschwerde ein.
26. Juli, 13.47 Uhr: Polizei soll schon in der Nacht Tatverdächtigen festgenommen haben
Die Polizei soll bereits in der Nacht zu Sonntag einen Tatverdächtigen festgenommen haben.
Nach Informationen des rbb soll es sich dabei um einen iranischen Staatsangehörigen handeln, der der Beifahrer von Abdul B. gewesen sein könnte.
Eine Bestätigung der Polizei lag zunächst nicht vor.
26. Juli, 13.21 Uhr: Veranstalter drückt Bedauern aus, Blumen und Transparente am Tatort
Der Veranstalter des Berliner CSD hat sich bei Instagram "bestürzt und unendlich traurig über die gestrigen Vorkommnisse" gezeigt.
"Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Menschen, die von diesem schrecklichen Ereignis betroffen sind", hieß es.
Man stehe im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und folge deren Empfehlungen. "Wir danken den Einsatzkräften und allen Helfenden für ihren Einsatz." Man wolle sich zu einem geeigneten Zeitpunkt ausführlicher zu Wort melden.
Am Mittag versammelten sich mehrere Menschen, um in der Nähe des Tatorts Blumen und Transparente zu hinerlassen, um den Opfern zu gedenken.
26. Juli, 12.28 Uhr: Charité gibt Überblick zum Zustand der Verletzten
Nach der Amokfahrt beim CSD wurden mehrere Verletzte in die Charité eingeliefert. Das Krankenhaus hat jetzt einen Überblick zum Zustand der Betroffenen gegeben.
"Die Charité hat gestern Nacht acht auf dem CSD verletzte Menschen versorgt, vier konnten inzwischen entlassen werden", teilte ein Sprecher des Klinikums mit. Vier weitere Verletzte würden derzeit auf der Intensivstation versorgt. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehe nach seiner Aussage "keine Lebensgefahr".
26. Juli, 11.46 Uhr: Polizei durchsucht Wohnung in Schöneberg
Auf der Suche nach Abdul B. (21) hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine Wohnung in Schöneberg durchsucht, in der der mutmaßliche Täter wohnen soll.
Der Tatverdächtige konnte dort jedoch nicht angetroffen werden. Festnahmen gab es nicht.
26. Juli, 11.39 Uhr: Schwer bewaffnete Einheiten durchsuchen S-Bahnhof
Am Sonntagmorgen haben schwer bewaffnete Einheiten den S-Bahnhof Anhalter Bahnhof durchsucht.
Nach Informationen von Bild sollen etwa ein Dutzend Beamte die nähere Umgebung abgeriegelt und die Eingänge umstellt haben.
"Die Einsatzkräfte haben den Auftrag, dort alles zu durchsuchen. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der Bahnhof muss gesperrt werden. Es wird nach möglichen Spuren im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen gesucht", erklärte Polizeisprecher Florian Nath.
Der Bahnverkehr musste unterbrochen werden.
26. Juli, 11.19 Uhr: Polizei sucht Tatort systematisch ab
Nach Informationen von NTV suchen Polizisten den Tatort im Tiergarten noch einmal systematisch ab.
Fernsehbilder haben mehrere Einsatzkräfte gezeigt, die sich am Ort des Geschehens in einer Reihe aufgestellt haben. Möglicherweise sind die Ermittler auf der Suche nach einer Stichwaffe, die der Täter bei sich geführt haben könnte.
Nach Polizeiangaben berichteten Zeugen von Menschen, die durch Stiche verletzt worden sein sollen und einige wollen auch einen schwarz gekleideten Mann mit einer Machete gesehen haben.
26. Juli, 10.51 Uhr: Spranger bricht Urlaub ab, Pressekonferenz für Nachmittag oder Abend angesetzt
Innensenatorin Iris Spranger (64, SPD) hat aufgrund des tödlichen Anschlags ihren Urlaub unterbrochen und sich auf den Weg nach Berlin gemacht, wie eine Sprecherin mitteilte.
Für den Nachmittag oder frühen Abend will sie gemeinsam mit Polizei und Staatsanwaltschaft bei einer Pressekonferenz über den Stand der Ermittlungen informieren.
26. Juli, 10.40 Uhr: Queere Community zeigt sich bestürzt, sämtliche CSD-Veranstaltungen abgesagt
Nach dem Anschlag hat sich die queere Gemeinschaft bestürzt gezeigt. "Der Regenbogen hat heute einen Riss bekommen. Das ist ein dunkler Tag für unsere Community und unser Land", schreibt der LSVD⁺ – Verband Queere Vielfalt bei Instagram.
Man sei erschüttert über das Geschehen. "Unsere Gedanken sind bei allen, die direkt betroffen sind". Da die Hintergründe derzeit noch unklar seien, bat der Verband darum, keine Spekulationen zu verbreiten, sondern auf gesicherte Informationen zu warten.
Derweil wurden sämtliche Veranstaltungen rund um den CSD in Berlin für den Sonntag abgesagt.
26. Juli, 10.02 Uhr: Bundesanwaltschaft steht mit Berliner Behörden in Kontakt
Wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft am Morgen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, steht die Behörde in Karlsruhe in engem Kontakt mit den Ermittlern in Berlin.
Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen allerdings noch nicht übernommen. Die oberste deutsche Anklagebehörde kann Fälle von besonderer Bedeutung, beispielsweise islamistisch motivierten Terrorismus, an sich ziehen.
26. Juli, 8.20 Uhr: Bundeskanzler Friedrich Merz spricht von abscheulicher Tat
Am Sonntagmorgen hat sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) bei X zu dem Anschlag in der Hauptstadt geäußert.
"Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", zeigte er sich bestürzt. "Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft", betonte der 70-Jährige.
26. Juli, 7.40 Uhr: Polizei fahndet öffentlich nach mutmaßlichem Täter
Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Gesuchten um den 21-jährigen Abdul B.
Nach Angaben eines Polizeisprechers auf X handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen "polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet" wird. Gegen ihn wird im Zusammenhang mit dem Anschlag ermittelt. Bei seiner Flucht soll er mehrere Menschen mit einer Machete verletzt haben.
Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde der Tatverdächtige erst im Mai 2026 aus dem Jugendarrest entlassen.
Der Mann wird wie folgt beschrieben:
- schlanke Statur
- circa 1,90 Meter groß
- schwarze Haare
- schwarzer Hoodie und weiße Hose
Wer den 21-Jährigen gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 030 54024111 bei der Polizei Berlin zu melden. Zudem hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet.
Der 21-Jährige gilt nach Angaben der Polizei als "möglicherweise bewaffnet und gefährlich". Die Beamten raten deshalb dringend davon ab, ihn anzusprechen oder selbst Kontakt zu ihm aufzunehmen.
26. Juli, 7.06 Uhr: Kai Wegner, Stefan Evers und Sarah Connor äußern sich zum Vorfall
Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU), der selbst an der Parade teilgenommen hatte, hat sich zu dem schrecklichen Vorfall geäußert.
"Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert", sagte Wegner. "Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden."
Stefan Evers (46), CDU-Spitzenkandidat für die Berlin-Wahl im September, meldete sich beim Kurznachrichtendienst X zu Wort: "Es trifft unsere Stadt mitten ins Herz", zeigte er sich betroffen und dankte allen Helfern.
Sarah Connor (46), die kurz zuvor noch einen Auftritt bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor hatte, sagte in ihrer Instagram-Story: "Mir fehlen die Worte, ich finde es furchtbar" und sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus.
25. Juli, 22.32 Uhr: Transporter fährt in Menschenmenge, CSD wird abgebrochen
Gegen 22 Uhr war ein weißer Transporter in Höhe der Lennéstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und erfasste mehrere Menschen. Das stark demolierte Fahrzeug wurde sichergestellt. Wer den Transporter steuerte, war zunächst nicht bekannt. Der Fahrer befindet sich auf der Flucht.
Dutzende Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt, mehrere von ihnen lebensgefährlich. Laut Polizei sei eine Person verstorben, 29 verletzte Menschen sind bisher bekannt. "Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig", lautete die Warnung an die Bevölkerung.
"An der Einsatzstelle mussten zudem 45 weitere Personen, die unverletzt waren, jedoch unter dem Eindruck des Geschehens standen, durch Kräfte der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) betreut werden", erklärte die Berliner Feuerwehr. Etwa 160 Rettungskräfte waren vor Ort.
Das Live-Programm vor Ort wurde während einer Michael-Jackson-Show abrupt beendet.
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