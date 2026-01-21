Aus für Nextbike in Berlin: Tausende Räder müssen von den Straßen verschwinden
Berlin - Die Nextbike-Leihräder dürfen vorerst nicht mehr auf öffentlichen Straßen in der Hauptstadt angeboten werden - das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
Dabei geht es vor allem um das sogenannte Free-Floating-Modell. Die Räder konnten ohne feste Station per App ausgeliehen und im Stadtgebiet wieder abgestellt werden.
Bis Ende Juni 2025 war das noch erlaubt. Doch eine neue Einigung zwischen dem Land Berlin und dem Anbieter kam nicht zustande.
Trotzdem machte Nextbike weiter - ohne neue Sondernutzungserlaubnis. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt griff daraufhin durch und forderte das Unternehmen im Sommer 2025 auf, den Betrieb sofort einzustellen und rund 6500 Leihräder aus der Stadt zu entfernen.
Nextbike versuchte per Eilantrag, den Beschluss zu kippen - ohne Erfolg. Nach dem Verwaltungsgericht bestätigte nun auch das Oberverwaltungsgericht die Entscheidung.
Die Richter sahen ein klares Problem in der Menge der Räder. Diese würden häufig Gehwege blockieren, umkippen oder Verkehrs-behindernd abgestellt werden und so den öffentlichen Raum stark beeinträchtigen. Damit ist für die Nextbike-Leihräder auf Berlins Straßen wohl vorerst einmal Schluss.
Titelfoto: Leonie Asendorpf/dpa