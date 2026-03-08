Frauenpower in Berlin: Die besten Events am feministischen Feiertag

Berlin - Berlin hat als erstes Bundesland den 8. März zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Auch 2026 gibt es wieder zahlreiche Demonstrationen , Kulturveranstaltungen und Aktionen rund um Frauenrechte, Gleichstellung und feministische Perspektiven.

Auch Brandenburg wird aktiv: Unter dem Motto "WTF – Wut trifft Feminismus" beteiligen sich in Potsdam zahlreiche Vereine sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen mit mehr als 30 Veranstaltungen am Programm.

Das Zeiss-Großplanetarium stellt in "Hidden Stars" vier Frauen vor, die entscheidend zur Erweiterung unseres Wissens über das Universum beigetragen haben.

Im Humboldt Forum geht es bei "Berlin Global" um Frauen in Politik, Kultur und Alltag Berlins sowie im globalen Kontext.

Eine weitere feministische Führung bietet das Museum für Kommunikation mit "Herstory", das die oft übersehene Rolle von Frauen in der Kommunikationsgeschichte beleuchtet.

Die Staatlichen Museen in Berlin bieten zum Frauentag mehrere Sonderführungen an, die die weibliche Perspektive in den Fokus nehmen. Thematisiert werden Pionierinnen der Archäologie, Kunstgeschichte sowie Frauenfiguren der griechischen und römischen Mythologie.

Berlin zeigt damit einmal mehr: Der Frauentag ist hier nicht nur Feiertag – sondern auch ein Tag für Protest, Kultur und Solidarität.

Der Frauentag ist Teil des Berliner Frauenmärz. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Den ganzen Monat über finden in Bezirken wie Pankow, Spandau, Tempelhof-Schöneberg oder Marzahn-Hellersdorf Veranstaltungen zu Themen wie Gender Pay Gap, Gleichstellung und Empowerment statt.

Der Internationale Frauentag erinnert in Deutschland an den jahrhundertelangen Kampf der Frauen für Wahlrecht, bessere Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung.

Seit den ersten großen Demonstrationen 1911 in Deutschland ist der Tag seit 1921 ein Symbol für Frauenrechte und gesellschaftliche Fortschritte.