Frauenpower in Berlin: Die besten Events am feministischen Feiertag
Berlin - Berlin hat als erstes Bundesland den 8. März zum gesetzlichen Feiertag gemacht. Auch 2026 gibt es wieder zahlreiche Demonstrationen, Kulturveranstaltungen und Aktionen rund um Frauenrechte, Gleichstellung und feministische Perspektiven.
Kultur und Führungen
Die Staatlichen Museen in Berlin bieten zum Frauentag mehrere Sonderführungen an, die die weibliche Perspektive in den Fokus nehmen. Thematisiert werden Pionierinnen der Archäologie, Kunstgeschichte sowie Frauenfiguren der griechischen und römischen Mythologie.
Eine weitere feministische Führung bietet das Museum für Kommunikation mit "Herstory", das die oft übersehene Rolle von Frauen in der Kommunikationsgeschichte beleuchtet.
Im Humboldt Forum geht es bei "Berlin Global" um Frauen in Politik, Kultur und Alltag Berlins sowie im globalen Kontext.
Das Zeiss-Großplanetarium stellt in "Hidden Stars" vier Frauen vor, die entscheidend zur Erweiterung unseres Wissens über das Universum beigetragen haben.
Auch Brandenburg wird aktiv: Unter dem Motto "WTF – Wut trifft Feminismus" beteiligen sich in Potsdam zahlreiche Vereine sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen mit mehr als 30 Veranstaltungen am Programm.
Events und Partys
- Im Forum Factory in Kreuzberg findet die Festliche Frauenversammlung mit Fete statt, mit Konzerten, Poetry, Filmen, Ausstellungen und Party, unter anderem mit Beatriz Ferreira, Lotus, Justice Mvemba, Laura Méritt, Rosemarie Ebner, dem Töchter-Kollektiv und DJ Carmel Zoum.
- Ein besonderes Highlight für Rap-Fans: Das Konzert K.I.Z – "Nur für Frauen" findet in der Uber Arena statt. Einlass ist um 17 Uhr, Start um 19 Uhr – die Veranstaltung ist bereits ausverkauft.
- Für alle, die einen kulinarischen Zugang zum Frauentag suchen, laden Moscheen und muslimische Vereine zum Frauen-Iftar ein. Unter dem Motto "Starke Frauen, starke Gesellschaft" können Frauen unabhängig von Herkunft, Religion oder Weltanschauung gemeinsam fastenbrechen. Das Programm beginnt um 17 Uhr, das Fastenbrechen um 18.04 Uhr, die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
- Weitere kulturelle Highlights sind das feministische Horror-Filmfestival "Final Girls Berlin", das Chorkonzert "30 Jahre Classical Lesbians", das die singende Stimme der lesbischen Community feiert.
Berlin zeigt damit einmal mehr: Der Frauentag ist hier nicht nur Feiertag – sondern auch ein Tag für Protest, Kultur und Solidarität.
Berliner Bezirke feiern den Frauenmärz
Den ganzen Monat über finden in Bezirken wie Pankow, Spandau, Tempelhof-Schöneberg oder Marzahn-Hellersdorf Veranstaltungen zu Themen wie Gender Pay Gap, Gleichstellung und Empowerment statt.
Der Internationale Frauentag erinnert in Deutschland an den jahrhundertelangen Kampf der Frauen für Wahlrecht, bessere Arbeitsbedingungen und Gleichberechtigung.
Seit den ersten großen Demonstrationen 1911 in Deutschland ist der Tag seit 1921 ein Symbol für Frauenrechte und gesellschaftliche Fortschritte.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa