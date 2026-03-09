Cannabis-Sensation im Discounter: Netto bietet Samen für Einsteiger und Hobbygärtner an

Berlin - Der Discounter Netto bietet erstmals Cannabissamen in ausgewählten Filialen an.

Die Saatgut eigenet sich den Angaben zufolge für den Indoor- und Outdoor-Anbau. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ab dem 9. März werden die Produkte der Marke "Gutmut Saatgut" in ausgewählten Märkten erhältlich sein, wie das Unternehmen mitteilte.

In 255 Netto-Filialen in Berlin und im nordöstlichen Bundesgebiet sollen demnach Päckchen für je 14,99 Euro verkauft werden.

Zum Start werden drei Sorten angeboten: "L.A. Kush Cake", "White Runtz" und "Sour Diesel".

"Die Sorten wurden gemeinsam mit Netto Marken-Discount so ausgewählt, dass sie sowohl für interessierte Einsteiger als auch für erfahrene Hobbygärtner attraktiv sind", ist weiter in der Mitteilung zu lesen.

Das Saatgut eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenanbau.

Die Kooperation zwischen dem Discounter und dem Saatgut-Start-up gilt als weiteres Zeichen für die zunehmende Normalisierung des Umgangs mit Cannabis in Deutschland seit der Teillegalisierung.