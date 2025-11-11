Auto scheint im Tunnel der A111 zu brennen, doch der Eindruck täuscht
Von Marc-Oliver von Riegen
Berlin - Der Tunnel Flughafen Tegel auf der Autobahn 111 in Berlin ist nach einer Notfallübung in der Nacht wieder frei.
Nach Angaben der Berliner Tunnelleitzentrale wurde die Übung bereits um kurz vor 1 Uhr nachts wieder beendet.
Eine Sprecherin sagte, die Übung sei planmäßig verlaufen.
Die Sperrung in beiden Richtungen sollte ursprünglich von 21 Uhr am Montagabend bis 5 Uhr morgens dauern. Die Feuerwehr und die Autobahn GmbH hatten einen Einsatz im Tunnel simuliert.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa