Auto scheint im Tunnel der A111 zu brennen, doch der Eindruck täuscht

Berlin - Der Tunnel Flughafen Tegel auf der Autobahn 111 in Berlin ist nach einer Notfallübung in der Nacht wieder frei.

Von Marc-Oliver von Riegen

Im Tunnel der A111 am Flughafen Tegel gab es eine Sperrung. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Nach Angaben der Berliner Tunnelleitzentrale wurde die Übung bereits um kurz vor 1 Uhr nachts wieder beendet.

Eine Sprecherin sagte, die Übung sei planmäßig verlaufen.