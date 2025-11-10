Jugendliche werfen Fußplatte von Brücke – Mordkommission sucht Zeugen!

Berlin - Bereits Ende Oktober warfen Jugendliche in Berlin -Reinickendorf den schweren Standfuß eines Verkehrsschildes von einer Brücke – eine Person wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sucht die 4. Mordkommission nach Zeugen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Am Halloween ereignete sich der schreckliche Vorfall in Reinickendorf: Am Abend des 31. Oktober, gegen 21.30 Uhr, warfen drei bislang unbekannte Jugendliche die schwere Fußplatte eines Verkehrsschildes von einer Fußgängerbrücke in der Titiseestraße.

Die Platte traf die Windschutzscheibe eines Linienbusses der BVG-Linie 222. Dabei wurde der 30-jährige Fahrer leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon.

Zuvor war der Bus bereits mit Eiern beworfen worden. Außerdem stellten die Täter einen Einkaufswagen auf die Brücke, der sich im Geländer verfing und nur deshalb nicht auf die Straße stürzte.

Zeugen berichteten, die dunkel gekleideten Jugendlichen seien nach der Tat in unbekannte Richtung geflüchtet.