Park-Schock für Berliner: Anwohnerausweis soll deutlich teurer werden!

Berlin - Die Gebühren für Anwohnerparkausweise sollen deutlich erhöht werden, um zusätzliche Einnahmen für die Berliner Kasse zu erzielen.

Bisher kostete ein Anwohnerparkausweis in Berlin 10,20 Euro pro Jahr. © Monika Skolimowska/dpa

"Ich möchte, dass wir jetzt schnell zu einer angemessenen Erhöhung der Gebühren für das Anwohnerparken kommen", zitierte die B.Z. den regierenden Bürgermeister Kai Wegner (54, CDU).

Aktuell beträgt die Gebühr für einen Anwohnerparkausweis in Berlin lediglich 10,20 Euro pro Jahr. Damit würden nicht einmal die Verwaltungskosten gedeckt sein.

Mit der Erhöhung der Gebühr sehe er die Chance, die Einnahmen von Berlin zu verbessern.

Im Zuge der Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2026/2027 soll noch in diesem Jahr eine Entscheidung getroffen werden.