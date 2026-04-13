Autofahrer aufgepasst: Blitzermarathon startet in Berlin und Brandenburg

Von Wilhelm Pischke Berlin - Seit einigen Jahren kontrolliert die Polizei verstärkt im Frühjahr den Verkehr. In dieser Woche ist es wieder so weit. Und diesmal sollten auch die Berliner aufpassen.

Die Aktionswoche, die es jährlich im April und August gibt, soll zu mehr Verkehrssicherheit beitragen. (Archivfoto) © Benjamin Westhoff/dpa

Die Polizei nimmt in Berlin und Brandenburg verstärkt Raser und andere Verkehrssünder in den Blick. Der sogenannte Blitzermarathon startet Montag - und dauert bis zum Sonntag. Anders als in den vergangenen Jahren beteiligt sich diesmal auch die Berliner Polizei an der "Speedweek".

Von der Berliner Polizei hieß es bislang, man kontrolliere das gesamte Jahr über und beteilige sich deshalb nicht eigens an der Aktionswoche. Nun will die Behörde aber nach Angaben einer Sprecherin überprüfen, ob ihre Erkenntnisse zu Unfallschwerpunkten und beliebten Raserstrecken noch zutreffen - oder ob nachjustiert werden muss.

Beim "Blitzermarathon" wir die Polizei darum verstärkt an unfallträchtigen Straßen und Kreuzungen sowie Schulwegen und rund um Krankenhäuser oder Senioreneinrichtungen unterwegs sein.

In diesem Jahr sind in Berlin nach Polizeiangaben bislang sieben Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Die Polizei registrierte insgesamt 137.373 Unfälle - 3,01 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Laut Berliner Kurier sollen vor allem im Osten der Stadt verstärkt mobile Blitzgeräte aufgestellt werden.