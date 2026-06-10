Wegner bleibt CDU-Spitzenkandidat: "Ich will Regierender Bürgermeister bleiben!"

Berlin - Kai Wegner (53) ist von der Berliner CDU erneut als Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl im September nominiert worden. Auf einem Parteitag in Berlin-Neukölln erhielt der Regierende Bürgermeister 252 von 272 Stimmen, das entspricht 92,6 Prozent.

Kai Wegner (53) will Regierender Bürgermeister bleiben und kündigt große Pläne an. © Annette Riedl/dpa

Kurz vor der Abstimmung hatte überraschend ein Delegierter aus dem Kreisverband Mitte eine Gegenkandidatur angekündigt. Die Mehrheit der Delegierten sprach sich dennoch klar für Wegner aus.

Nach der Wahl zeigte sich der CDU-Landeschef erleichtert: "92,6 Prozent in geheimer Abstimmung – das ist Unterstützung. Ich will Regierender Bürgermeister bleiben – was denn sonst!"

Im Vergleich zu früheren Abstimmungen fiel die Zustimmung geringer aus. 2022 hatte Wegner ohne Gegenkandidaten deutlich mehr Rückhalt erhalten.

In den vergangenen Monaten war der 53-Jährige innerhalb der Partei wiederholt in die Kritik geraten, unter anderem wegen seines Umgangs mit dem Berliner Stromausfall sowie personeller Entscheidungen im Senat.