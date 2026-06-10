ILA-Start in Berlin: Aktivisten kleben sich auf Zufahrtsstraßen fest

Von Theresa Held Berlin - Blockierte Zufahrtsstraßen sorgen zum Start der ILA für Verzögerungen bei der Anreise. Die Veranstalter raten Besuchern, zu Fuß vom S-Bahnhof zum Messegelände zu gehen.

Polizeibeamte lösen während der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) auf dem Berlin ExpoCenter Airport an einer Zufahrtsstraße eine festgeklebte Aktivistin. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Pro-Palästina-Aktivisten haben Zufahrtsstraßen zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) blockiert. "Bitte rechnen Sie bei der Anreise mit erhöhten Wartezeiten und Verzögerungen", teilten die Veranstalter mit. Die Zufahrt über die LPG-Straße sei blockiert, sagte ein Polizeisprecher um kurz vor 11 Uhr, die Zufahrstraße Wiesenweg inzwischen wieder halbseitig geöffnet.

Die ILA-Veranstalter empfahlen Besuchern, ab der S-Bahn-Haltestelle Waßmannsdorf zum Gelände zu laufen.

Eine Gruppe namens "Peacefully against Genocide" (deutsch: friedlich gegen den Völkermord) reklamierte die Aktion für sich. Im Zentrum der Kritik stehen den Angaben nach Auftritte von Rüstungskonzernen bei der Ausstellung.

Die diesjährige ILA am Rande des Hautstadtflughafens BER ist heute eröffnet worden - als Gast wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) erwartet. Auf der Messe sind rund 750 Aussteller aus 37 Ländern vertreten.