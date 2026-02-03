Bürgeramt überraschend dicht! Was steckt hinter dem Schock für viele Kreuzberger?

Berlin - Trotz geplanter Termine standen viele Kreuzberger am Dienstag vor verschlossenen Türen. Der Grund: Das gesamte Bürgeramt musste plötzlich geschlossen werden.

Viele Kreuzberger mussten am Dienstag das Bürgeramt wieder verlassen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Bei Bauarbeiten war offenbar unsachgemäß mit einem Klebstoff umgegangen worden.

Die Folge: Eine Sicherheitswarnung, die das Gebäude komplett lahmlegte.



Wie die B.Z. berichtet, sollen Mitarbeiter die Dämpfe eingeatmet und sich unwohl gefühlt haben.

Am Eingang hing nur ein kleines Schild: "Bürgeramt heute geschlossen". Für die wartenden Bürger sei das ein völlig überraschender Schock gewesen.

Um welche Baustelle es sich genau handelte, ist bislang nicht bekannt.