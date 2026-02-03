Bürgeramt überraschend dicht! Was steckt hinter dem Schock für viele Kreuzberger?

Trotz fester Termine fanden viele Kreuzberger am Dienstag das Bürgeramt verschlossen vor. Das ist der Grund.

Von Laura Voigt

Berlin - Trotz geplanter Termine standen viele Kreuzberger am Dienstag vor verschlossenen Türen. Der Grund: Das gesamte Bürgeramt musste plötzlich geschlossen werden.

Viele Kreuzberger mussten am Dienstag das Bürgeramt wieder verlassen. (Symbolbild)
Viele Kreuzberger mussten am Dienstag das Bürgeramt wieder verlassen. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Bei Bauarbeiten war offenbar unsachgemäß mit einem Klebstoff umgegangen worden.

Die Folge: Eine Sicherheitswarnung, die das Gebäude komplett lahmlegte.

Wie die B.Z. berichtet, sollen Mitarbeiter die Dämpfe eingeatmet und sich unwohl gefühlt haben.

Berlin: Kilian Kerner trotzt Schmerzen: "Mein ganzer Rücken ist nur noch betäubt"
Berlin Kilian Kerner trotzt Schmerzen: "Mein ganzer Rücken ist nur noch betäubt"

Am Eingang hing nur ein kleines Schild: "Bürgeramt heute geschlossen". Für die wartenden Bürger sei das ein völlig überraschender Schock gewesen.

Um welche Baustelle es sich genau handelte, ist bislang nicht bekannt.

Auch die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Die Messungen der Einsatzkräfte bestätigten allerdings nicht, dass Gas ausgeströmt war. Die weiteren Untersuchungen der Schließung dauern an.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa

Mehr zum Thema Berlin: