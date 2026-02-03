Bürgeramt überraschend dicht! Was steckt hinter dem Schock für viele Kreuzberger?
Berlin - Trotz geplanter Termine standen viele Kreuzberger am Dienstag vor verschlossenen Türen. Der Grund: Das gesamte Bürgeramt musste plötzlich geschlossen werden.
Bei Bauarbeiten war offenbar unsachgemäß mit einem Klebstoff umgegangen worden.
Die Folge: Eine Sicherheitswarnung, die das Gebäude komplett lahmlegte.
Wie die B.Z. berichtet, sollen Mitarbeiter die Dämpfe eingeatmet und sich unwohl gefühlt haben.
Am Eingang hing nur ein kleines Schild: "Bürgeramt heute geschlossen". Für die wartenden Bürger sei das ein völlig überraschender Schock gewesen.
Um welche Baustelle es sich genau handelte, ist bislang nicht bekannt.
Auch die Feuerwehr sei vor Ort gewesen. Die Messungen der Einsatzkräfte bestätigten allerdings nicht, dass Gas ausgeströmt war. Die weiteren Untersuchungen der Schließung dauern an.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa