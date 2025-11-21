Weihnachtsbaum-Drama vor Abgeordnetenhaus: Spitze abgebrochen, jetzt soll Pannen-Tanne weg

Berlin - Berlin und seine Weihnachtsbäume - das bleibt eine schwierige Kiste. Zwar lief beim Aufbau der großen Fichte an der Gedächtniskirche vor einigen Tagen diesmal alles glatt . Dafür gibt es nun ein Baum-Drama vor dem Berliner Abgeordnetenhaus

Die Notlösung musste aus Sicherheitsgründen wieder entfernt werden, jetzt sieht der Baum so aus. © Stefan Kruse/dpa

Beim Transport der rund zehn Meter langen Fichte auf einem Lastwagen brach sie durch, wie ein Sprecher der Parlamentsverwaltung sagte.

Aufgestellt wurde der Baum, der aus dem Forstamt Pankow stammt, zunächst trotzdem. Arbeiter betätigten sich kreativ: Sie befestigten die abgebrochene Spitze mithilfe einer Metallkonstruktion auf dem unteren Teil. Doch als Dauerlösung wurde diese Lösung dann später aus Sicherheitsgründen verworfen.

Die Spitze wurde wieder abgenommen und auch der Rest des Baumes wird wieder abtransportiert, wie es aus der Parlamentsverwaltung hieß.

Eigentlich sollten die Lichter vor dem Abgeordnetenhaus am kommenden Donnerstag (27. November) angehen. Ob auf die Schnelle ein neuer Weihnachtsbaum gefunden wird, blieb vorerst offen.