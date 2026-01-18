A115 am Kreuz Zehlendorf in der kommenden Woche in zwei Nächten gesperrt

Berlin - Wegen der laufenden Erneuerung der A115 im Bereich des Autobahnkreuzes Zehlendorf in Berlin kommt es in der kommenden Woche zu nächtlichen Sperrungen der Autobahn.

Auf der Berliner Stadtautobahn A115 wird in der kommenden Woche wieder gebaut. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

​Laut Informationen der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) wird die A115 in den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (21./22. Januar) und von Donnerstag auf Freitag (22./23. Januar) jeweils zwischen 21 und 5 Uhr im Bereich des Kreuz Zehlendorf in Fahrtrichtung Dreieck Funkturm gesperrt.

Der Verkehr wird an der Ausfahrt Kreuz Zehlendorf auf die B1, die Potsdamer Chaussee, in Richtung A103 abgeleitet. Die nächste Möglichkeit, wieder auf die A115 zu fahren, besteht an der Anschlussstelle Spanische Allee.​

Die Zufahrt von der B1 auf die Autobahn bleibt in diesem Abschnitt gesperrt, sodass Autofahrer die örtliche Umleitung nutzen und mehr Zeit einplanen sollten.

