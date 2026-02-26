Nächtliche Sperrungen auf der A100 und A113: Tunnel Britz und Dreieck Neukölln betroffen

Berlin - Autofahrer müssen sich Anfang März auf erhebliche Verkehrseinschränkungen auf der A100 und A113 im Berliner Süden einstellen.

Auf der A100 wird wieder gebaut. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilt, werden im Bereich des Tunnels Ortsteil Britz (TOB) sowie am Autobahndreieck Neukölln Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Die nächtlichen Sperrungen erfolgen im Zuge der regelmäßigen Tunnelrevisionen und sollen die Betriebs- und Verkehrssicherheit gewährleisten. Dafür sind mehrere Vollsperrungen geplant:

In den Nächten 2./3. und 3./4. März (Montag/Dienstag und Dienstag/Mittwoch): Von jeweils 21 bis 5 Uhr ist die A100/A113 in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Gradestraße (in Fahrtrichtung Treptow ab AS Oberlandstraße) und Grenzallee beziehungsweise Späthstraße (A113) komplett gesperrt. Auch die Einfahrt Grenzallee in Richtung Schönefeld bleibt dicht.

In der Nacht 4./5. März (Mittwoch/Donnerstag): Vollsperrung der Fahrtrichtung Süd (Treptow/Schönefeld) zwischen AS Oberlandstraße und AS Grenzallee beziehungsweise Späthstraße. Die Einfahrt Grenzallee Richtung Schönefeld ist ebenfalls betroffen.

In der Nacht 5./6. März (Donnerstag/Freitag): Vollsperrung der Fahrtrichtung Nord (Wedding) zwischen AS Grenzallee beziehungsweise Späthstraße und AS Gradestraße.

Alle Ein- und Ausfahrten im gesperrten Abschnitt sind in den genannten Zeiträumen nicht nutzbar.