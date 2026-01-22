A115-Chaos für Pendler: Sanierung verzögert sich bis 2027!

Berlin - Schlechte Nachrichten für Auto-Pendler: Die Sanierung der A115 wird rund neun Monate länger dauern als ursprünglich geplant.

Die Bauarbeiten auf der A115 dauern seit Oktober 2024. © Soeren Stache/dpa

Das betrifft den Bereich zwischen Spanischer Allee über das Autobahnkreuz Zehlendorf bis zur Landesgrenze von Brandenburg. "Nach aktuellem Stand rechnen wir mit dem Abschluss der umfangreichen Baumaßnahmen nunmehr im zweiten Quartal 2027", teilte die bundeseigene Autobahn-Gesellschaft mit.

Grund für die Verzögerung sei ein unerwartet hoher Aufwand bei der Beseitigung von Kampfmitteln. Es seien deutlich mehr davon gefunden worden als zunächst angenommen.

"Hinzu kommen zusätzliche Anforderungen durch naturschutzrechtliche Rahmenbedingungen sowie durch Zwänge aus der vorhandenen Infrastruktur", hieß es. So seien im angrenzenden Naturschutzgebiet bisher nicht bekannte Wasserleitungen entdeckt worden. Diese müssten nun umverlegt werden.

Die Bauarbeiten auf der seit Jahren sanierungsbedürftigen Strecke, zu der auch die Avus gehört, laufen seit Oktober 2024. Der Abschnitt rund um das Autobahnkreuz Zehlendorf und die Zulaufstrecken wurde überwiegend in den frühen 1960er Jahren geplant und gebaut.