Tiergartentunnel dicht: Berlin im Verkehrschaos

Berlin - Autofahrer müssen am Freitagmorgen mehr Zeit einplanen: Der Tiergartentunnel ist derzeit gesperrt.

Der Tiergartentunnel ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Für viele startet der Freitag mit einer Geduldsprobe: Der Tiergartentunnel in Mitte ist derzeit in beide Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Ursache sei eine technische Störung im Tunnel.

Zudem müssen Autofahrer auf eine längere Behinderung gefasst sein: Es ist noch offen, wann der Tunnel wieder befahrbar sein wird.

Auch der Busverkehr der BVG ist von der Sperrung betroffen. So fährt der Bus M41 derzeit nicht zwischen S+U Potsdamer Platz und S+U Hauptbahnhof bzw. zwischen S+U Hauptbahnhof und S Potsdamer Platz/Voßstraße.