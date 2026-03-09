Vorsicht, Stau-Alarm: Otto-Braun-Straße ab Montag komplett gesperrt

Berlin - Ab Montag ist die Otto-Braun-Straße vor der Kreuzung Greifswalder Straße/Am Friedrichshain wegen Bauarbeiten vollständig gesperrt.

Durch Bauarbeiten droht Autofahrern auf der Otto-Braun-Straße für eine Woche ein Stauchaos. (Archivfoto) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Anfang Februar platzte eine 40 Jahre alte Wasserleitung und unterspülte dabei die Fahrbahn der Greifswalder Straße. Jetzt müssen die daraus entstandenen Folgeschäden behoben werden.

Hinzu kommt: Die Kreuzung rund um die Baustelle muss ebenso erneuert werden. Dafür wird die Otto-Braun-Straße für fünf Tage gesperrt. Das heißt: Von der Otto-Braun-Straße ist in dieser Zeit kein Abbiegen in die Straße Prenzlauer Berg möglich, die zur Prenzlauer Allee führt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Eine Woche lang droht Autofahrern dadurch ein noch größeres Stauchaos. Schon jetzt braucht man vom Alexanderplatz Richtung Norden deutlich länger als gewohnt.

Auch die Buslinien 142 und 200 werden bis auf Weiteres umgeleitet.