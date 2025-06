13.06.2025 05:55 Achtung Autofahrer: Hier geht am Wochenende gar nichts mehr!

Bevor der 16. Bauabschnitt der A100 in Betrieb genommen werden kann, kommt es am Wochenende noch einmal zu einer Vollsperrung in Berlin-Neukölln.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Bevor der 16. Bauabschnitt der A100 in Betrieb genommen werden kann, kommt es am Wochenende noch einmal zu einer Vollsperrung in Berlin-Neukölln. Der 16. Bauabschnitt der A100 soll schon bald in Betrieb genommen werden. © Soeren Stache/dpa Vor der Inbetriebnahme des neuen Abschnitts zwischen Dreieck Neukölln und Treptower Park müssen nach der Umrüstung der Steuerungs- und Anzeigetechnik noch einmal sämtliche Funktionen ausgiebig geprüft und getestet werden. Dies betrifft insbesondere sicherheitsrelevante Funktionen wie Brand- und Nothaltszenarien. Zu diesem Zweck müssen die A100 und die A113 von Freitag 21 Uhr bis Montag 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Gradestraße und Späthstraße in beiden Richtungen voll gesperrt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin mitteilte. Berlin Baustellen Tunnel Alexanderplatz gesperrt: Wo Autofahrer am Montag Geduld brauchen Sobald die Tests abgeschlossen sind, kann die neue Steuerzentrale im Bereich des Autobahndreiecks Neukölln in Betrieb genommen werden. Während der Vollsperrung sind keine Ein- und Ausfahrten in diesem Bereich möglich, daher sollte das Gebiet nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa